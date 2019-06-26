沒去金獅湖市場 婦人確診登革熱 疾管署：疫情範圍擴大

2019-06-26 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



高雄三民區本土登革熱群聚持續延燒，疾病管制署今公布，新確診1例本土登革熱病例，為三民區鼎強里60多歲女性，由於婦人沒有金獅湖市場周邊社區活動史，疾管署高度懷疑婦人是在住家周邊或活動地感染，疫情範圍恐再擴大，衛生單位將進一步執行環境勘查及擴大疫調。

疾管署副署長莊人祥表示，新增個案6月25日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及骨頭痛等症狀，於當日就醫並通報，經檢驗確認感染登革病毒第四型，今日將安排住院，同住者無疑似症狀。

莊人祥說，婦人近期無出國史，活動地除住家及天天新市場外，曾於6月15日及19日分別到獅湖國小、檨仔林埤濕地公園。將針對個案住家周邊進行化學防治及孳生源檢查等防治工作，及規劃於社區進行緊急防治動員。

今年截至目前國內累計25例本土登革熱病例，均居住高雄市，分別為三民區22例、鳳山區及鼓山區各1例、前鎮區1例為今年二月散發個案；另有179例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以印尼、菲律賓及柬埔寨為多；境外移入病例數為近10年同期最高。