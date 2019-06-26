醫材重消使用 民團：應依國際標準

2019-06-26 18:36 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



針對日前傳出醫界長期將一次性自費醫材重複消毒再使用，前行政院衛生署署長楊志良26日要求，應開罰重複使用一次性醫材，針對特定可重複使用醫材，應依照國際規範，楊志良批評衛福部行政錯亂，他將把違法案件送監察院調查衛福部是否涉及瀆職。

重消醫材權責模糊

醫材重新消毒使用（重消）有何規範？楊志良指出重消醫材的管理漏洞，食藥署負責管理醫材，但醫材的使用則歸醫事司管理，重消醫材同時涉及醫材與使用，究竟所屬哪個單位管轄？他強調，重消醫材不僅攸關全民健康，也攸關健保的合理使用。

楊志良提出三大訴求：經查驗登記核准的仿單為單次使用者，應以一次性使用、拋棄為原則，重消已涉及違法；第二，特定醫材重複使用應依照國際規範，非由醫院自行消毒；第三，病患擁有知的權利、選擇的權利與參與的權力，不論健保還是自費的重消醫材對應對病人公開。

採風險分級管控

交大科技法律研究所所長陳誌雄表示，目前重消醫材管理機制有漏洞，一次性使用的醫材，製造商只負責到一次使用完，再利用後便沒人負責，受重消醫材感染的受害者求訴無門。他強調，重消醫材在各國發展已久，但各國規範的共通精神是，由食藥機關制訂標準規範。

陳誌雄表示，美國容許醫院逕行回收處理，但必須對醫療器材採風險分級管控。美國將重消醫材分三種類型，第一種是涉及侵入身體內部的無菌器材（列最高等級器材）；第二是接觸身體黏膜的醫材（列高度風險管制）：第三則是超音波探測器頭，接觸皮膚表面的醫材（列為低度管制）。

須由官方認證

「醫療安全的費用不該省！」台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊表示，針對重消醫材的使用，醫界也有不同聲音，認為可幫民眾省錢，但她強調，這不僅涉及費用問題，更是科學問題。她指出，重消醫材的認證不是醫院說了算，變更一次性醫材的使用時，若沒有經過官方認證，對病人間康將造成很大的威脅。

衛福部：邀各界研議

在場的衛福部醫事司科長洪國豐回應，仿單上一次使用的醫材，原則上就是一次，但是參考各國有些醫材容許重消，因此將邀請醫界人士提供臨床使用的品項（例如重消依據）彙整品項後，將請專家審查後公告允許的清單，也會參考專家意見、國際準則，訂定重消的指引，後續將邀請消費者與病友團體共同研議。

針對重消醫材的管理權責問題，衛福部食藥署科長吳亭瑤表示，食藥署負責管理醫療器材產品的安全與有效性。她提到，醫事司負責管理醫院，食藥署管理醫材製造廠，因此針對廠商申請重消，應依照藥師法規定，食藥署依有效性和安全性來核定。

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