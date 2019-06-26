重拾生死決定權 北醫大用腦部造影助植物人對話

2019-06-26 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



根據國外研究顯示，依照量表評估診斷植物人，被誤診為「完全無意識者」的植物人達四成，國外經驗顯示實際上仍有2成植物人的意識與一般人無異。台北醫學大學透過腦部造影技術，幫助意識清楚卻無法表達的患者與外界溝通，有助面對重要議題時，能將決定權還給患者。

醫學至今對植物人定義模糊，主要是尚無準確的方法能斷定患者意識，僅能透過簡易的量表，如昏迷恢復量表（CRS-R Scale）或格拉斯哥昏迷指數（Glasgow Coma Scale）評斷，使臨床上陸續發現「具清楚意識的植物人」，醫界也漸漸改變對植物人的稱呼，多改稱為「無反應清醒綜合症」（UWS）。

台北醫學大學人文暨社會科學院長藍亭說，既然得知部分無反應清醒綜合症患者具有清楚意識，就希望能找尋方法，讓他們與外界溝通。北醫大與萬芳醫院、雙和醫院合作近3年，引用國外的研究結果，利用腦部造影技術，從60名患者中找出11名仍具意識的患者，讓他們能與家人溝通。

藍亭說，透過腦部造影，如正子斷層掃描（PET）以及功能性磁振造影（fMRI）確認腦部中的運動輔助區及旁海馬回的反應。團隊先請患者想像兩種情境，一是運動，請他們嘗試想像「打網球」30秒，一是想像「在家來回走動」，面對題目，想表達「是」時，腦中就想像打網球；想表達「不是」，腦中就想像「在家來回走動」。

藍亭表示，研究發現60人中有11人即使被診斷為無反應清醒綜合症，意識仍正常，可過正子斷層掃描（PET）以及功能性磁振造影（fMRI）表達，但這兩項檢查要價不菲。

他深信，未來或許能幫助這群患者決定是否繼續維生醫療，也期盼社會能給予這項技術更多支持，畢竟不是所有家庭都能負擔得起這樣的費用，也讓「植物人甦醒計畫」面臨很大挑戰，盼能號召更多捐助助計畫持續進行。