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職場菜鳥成遲到慣犯…超瞎理由「朋友找我」 白目態度網全傻眼

2019-06-26 17:50聯合新聞網 綜合報導

職場菜鳥連遲到理由都懶的想。 示意圖／聯合報系資料照片
職場菜鳥連遲到理由都懶的想。 示意圖／聯合報系資料照片
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轉眼間來到6月底，大四的應屆畢業生們現在也走上各自的工作崗位，絕大部分人抱著小心翼翼的心態，默默在人生第一份全職工作上奉獻，但有個社會新鮮人卻成為同事心中的遲到慣犯，甚至連「朋友找我」都是理由，誇張態度不僅同事吃不消，網友們也看不下去砲轟「你們人真的太好了」。

女網友在抱怨公社po出截圖，內容為跟一名大學剛畢業的弟弟對話，「現在的小朋友，連朋友找都是遲到理由......。」原來這位年輕人三天兩頭便遲到，明明公司規定9點上班，卻常在8點50幾分時突然出現變卦，匆忙傳來的訊息顯示為睡過頭，所以要晚點到，誇張行徑讓人看了直搖頭，甚至有一天更傻眼，直接說「朋友找我，9點半前一定進公司」。

女網友氣憤表示，因為自己不是老闆，因此無法開除他，只能讓眾網友幫QQ，感嘆連理由都懶得找了。此文一出，網友們相當感同身受，有人分享自身經驗，帶的新人「每周都會感冒、上吐下瀉，車子常常故障或是爆胎。」也輪番砲轟，「不要說現在的小朋友，很多在社會打滾的也是這個樣子，理由還更瞎」、「這種不能直接叫他滾嗎...」、「你人不會太好嗎」、「這態度不用來了吧」、「小心人家罷工喔」。

對話截圖。 翻攝自抱怨公社
對話截圖。 翻攝自抱怨公社
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