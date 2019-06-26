放療搭配免疫療法 治癌效果加成

2019-06-26 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



77歲的謝先生約2年前被診斷出第三期肺腺癌，同肺葉有多顆病灶且合併縱膈腔淋巴結轉移，會診胸腔內科後，依照患者狀況進行局部放射治療合併免疫治療計畫，去年1至2月總計接受18次局部放療及3次免疫藥物治療，之後已電腦斷層追蹤，發現多顆腫瘤病灶皆已完全消失。

收治患者的台灣放腫學會理長、中國醫藥大學癌症中心院長趙坤山指出，標準癌症治療是以放療、手術、化療為主，其中，放療的優勢是透過高能量粒子或光子攻擊「正在迅速增長」的癌細胞，使癌細胞DNA受到巨大傷害，以達到治癒、縮小早期癌、抑止癌症轉位性復發或治療癌末病症的效果。

趙坤山說，放療長期以來不斷演進，包括精準掌握放療範圍，及提高照射劑量為目標；目前台灣放射治療臨床應用，包括體內近接治療及體外遠隔治療，體內近接治療是將低劑量的放射性物質注射到體內進行治療；而體外遠隔治療則運用直線加速器，製造出具有不同特性的放射能量，其中又以光子刀最為廣泛。