願景／教改40年如何影響中國人？ 學者劉擎將來台剖析

2019-06-26 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 郭琇真 ╱即時報導



1966年中國文革爆發，全國教育停擺，直到1997年才恢復高考。40年來，中國式「教改」深植社會肌理，對國家現代化發生了什麼作用？階級流動了嗎？「國民」塑成了嗎？挑戰是什麼？

龍應台基金會思沙龍主辦「焦點中國」系列論壇，聯合報系願景工程協辦，7月6日下午2點，將邀請華東師範大學政治系教授劉擎以「一場數億人的教育實驗—從中國1977教改談起」為題，探討中國教育生態以及社會階級流動問題。論壇由中研院社科中心研究員陳宜中主持。

劉擎是中國研究自由主義的著名學者，年輕時當過「紅小兵」，後前往美國求學。歷經鄧小平的改革開放，目睹中國40年來重大經濟成長以及社會結構變遷。

系列論壇將播放紀錄片《出路》，導演透過3位青年的故事省視中國教育。經濟起飛，教育讓人脫貧，或創造了一群失業絕望的新世代？

【活動訊息】

一場數億人的教育實驗：從中國1977教改談起

講者：劉擎 華東師範大學政治系教授

主持：陳宜中 中央研究院人文社會科學研究中心研究員

時間：7月6日（六）

14:00-15:00紀錄片播映《出路》

15:00-16:30 沙龍

地點：華山文創園區中3館二樓拱廳

報名：http://www.civictaipei.org/event_think_salon.php