長壽經濟如何煉成？ 創創大學堂揭秘

2019-06-26 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



教育部青年發展署108年度「創創大學堂」系列活動正式開跑。今年共舉辦6場次的「創創座談沙龍」、3梯次「創創火箭營」工作坊，內容從創業趨勢到創業家經驗分享，聚焦「長壽經濟」等時下正夯議題，提供青年朋友創業路上的全新思維、以及結識夥伴與合作的機會。

數位時代下，青年運用數位能力創新已是創業重要能力。人稱「網路女王」的Mary Meeker，近期也發表「網路趨勢報告」（Internet Trends Report），指出全球網路使用人數已超過總人口數50％，經網路投放的廣告量已與電視媒體平起平坐，也早已超越紙本與廣播等傳統媒體。

因此，營運一間新創事業，從商業模式到行銷推廣，都必須思考數位技術對於事業的意義與定位。

聯合國指出，全球人口將在2030年達到85億人，人口密集的台灣也面臨從高齡化社會邁向超高齡社會，樂齡、長照等議題愈顯重要。「創創大學堂」今年將以「社交經濟」、「文創商機」、「電商經濟」、「創新教育」、「長壽經濟」及「社會創新」6大主題，每場分別邀請3位創業家或新創事業專業經理人，由不同的視角，帶領青年一窺時代脈動及創業商機。

近期將於7月11日下午2時在桃園光影文化館，以「長壽經濟」為題，展開一場創創對談，有興趣的青年可踴躍參加。

為協助青年逐步實現創業理想，「創創大學堂」也將推出聚焦創新創業實務技能研討的「創創火箭營」工作坊。8月16、17、24日則於新北創力坊推出一梯次「社會企業主題場」，幫助青年提升社會創新能力。