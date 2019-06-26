把握休園10天 動物園幫動物規劃特定健檢套餐

2019-06-26 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市動物園19日至28日休園，在休園期間，除了例行的檢查、醫療之外，園區動物醫生團隊利用這段時間，也根據不同物種的好發問題，為動物們規劃「健檢套餐」，如靈長類動物因嗜吃甜食，容易有蛀牙、糖尿病等。

動物園發言人曹先紹表示，園區內動物醫生團隊利用10天休園期間，幫特定動物如台灣野豬、雲豹、山獅、蒙古野馬、長臂猿及灰袋鼠等動物，量身打造「健檢套餐」，了解不同物種的好發問題及治療方式，為動物健康做好把關。

如食肉目動物，因常啃咬硬骨及食用高蛋白肉類，容易出現牙齒或腎臟方面疾病；雜食類的靈長類動物因嗜吃甜食，容易有蛀牙及糖尿病等代謝方面問題；群居型動物容易因打架出現外傷。

而溫帶或沙漠環境動物，容易因潮濕悶熱天氣，發生皮毛方面問題；有蹄類動物的蹄甲，則容易因磨損不足而變得太長，造成運動系統問題。

健康檢查包含聽診、觸診等理學檢查、X光檢查、超音波、電腦斷層掃描等影像學檢查，及採血、驗尿、糞便採樣等臨床病理學檢查。