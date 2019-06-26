中國醫學研究納台灣登權威期刊 台灣專家抗議

2019-06-26 15:04 中央社 台北26日電



一篇近日刊登在知名醫學期刊「刺胳針」（Lancet）的中國研究，分析中國各行政區疾病負擔與危險因子，但圖表將台灣列入，讓台灣部分醫師不滿，認為矮化台灣，研究結果令人存疑。

「刺胳針」於24日在線上刊登一篇中國研究，主要由中國疾病預防控制中心、中國人口與發展研究中心等機構發表，是中國官方針對各行政區的疾病負擔與危險因子進行系統性分析，研究1990至2017年的趨勢變化，目的是提供將來公共衛生決策參考。

研究對象為中國34個省級行政單位（包括23個省、5個自治區、4個中央層級都市、2個特別行政區）。但有台灣醫師閱讀報告後發現，作者在圖表中將台灣納入。

國家衛生研究院群體健康科學研究所助研究員級主治醫師林煜軒今天受訪表示，該篇研究明顯有中國官方色彩，將台灣納入圖表中評比，也是吃台灣豆腐，因雙方的衛生環境、醫療水準和公衛體系完全不同，卻把台灣與「中國各省的平均值」相比，質疑研究內容偏誤。

林煜軒也說，論文作者還在研究中指出，納入研究的省份資料都有向中國官方報告，除了香港和澳門兩個特別行政區外，懷疑是故意釋放「台灣也有向中國報告」的錯誤訊息。

另一名公衛專家、家醫科醫師也指出，中國和台灣的中央衛生機關、法令、體系都不同，政策方向也有差異，研究將台灣納入評比，「猶如拿英國和美國50州的疾病負擔做比較，是拿橘子跟蘋果比」，研究方法就有問題。如此統計出的中國主要死因、疾病負擔、危險因子也都會有誤差。

這名專家指出，「刺胳針」刊登該論文卻沒有審視方法學上的嚴重錯誤，該論文的公衛價值不高，有損「刺胳針」在專業領域的公信力。過去「刺胳針」就曾刊登麻疹MMR疫苗跟自閉症有關的研究文章，卻沒發現該研究方法的錯誤，後來文章影響全球，很多人不敢打疫苗。雖然「刺胳針」後來撤文，但負面影響至今仍在。

林煜軒在臉書分享這篇論文，且號召學界、醫界向「刺胳針」抗議，希望撤除論文，目前已有數百人轉載分享，也有不少專家到「刺胳針」臉書抗議；他也希望台灣官方應主動出擊，要求「刺胳針」撤文。