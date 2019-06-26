親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

綁信用卡賺好康？ 這5種刷卡現金「不」回饋

中國醫學研究納台灣登權威期刊 台灣專家抗議

2019-06-26 15:04中央社 台北26日電

一篇近日刊登在知名醫學期刊「刺胳針」（Lancet）的中國研究，分析中國各行政區疾病負擔與危險因子，但圖表將台灣列入，讓台灣部分醫師不滿，認為矮化台灣，研究結果令人存疑。

「刺胳針」於24日在線上刊登一篇中國研究，主要由中國疾病預防控制中心、中國人口與發展研究中心等機構發表，是中國官方針對各行政區的疾病負擔與危險因子進行系統性分析，研究1990至2017年的趨勢變化，目的是提供將來公共衛生決策參考。

研究對象為中國34個省級行政單位（包括23個省、5個自治區、4個中央層級都市、2個特別行政區）。但有台灣醫師閱讀報告後發現，作者在圖表中將台灣納入。

國家衛生研究院群體健康科學研究所助研究員級主治醫師林煜軒今天受訪表示，該篇研究明顯有中國官方色彩，將台灣納入圖表中評比，也是吃台灣豆腐，因雙方的衛生環境、醫療水準和公衛體系完全不同，卻把台灣與「中國各省的平均值」相比，質疑研究內容偏誤。

林煜軒也說，論文作者還在研究中指出，納入研究的省份資料都有向中國官方報告，除了香港和澳門兩個特別行政區外，懷疑是故意釋放「台灣也有向中國報告」的錯誤訊息。

另一名公衛專家、家醫科醫師也指出，中國和台灣的中央衛生機關、法令、體系都不同，政策方向也有差異，研究將台灣納入評比，「猶如拿英國和美國50州的疾病負擔做比較，是拿橘子跟蘋果比」，研究方法就有問題。如此統計出的中國主要死因、疾病負擔、危險因子也都會有誤差。

這名專家指出，「刺胳針」刊登該論文卻沒有審視方法學上的嚴重錯誤，該論文的公衛價值不高，有損「刺胳針」在專業領域的公信力。過去「刺胳針」就曾刊登麻疹MMR疫苗跟自閉症有關的研究文章，卻沒發現該研究方法的錯誤，後來文章影響全球，很多人不敢打疫苗。雖然「刺胳針」後來撤文，但負面影響至今仍在。

林煜軒在臉書分享這篇論文，且號召學界、醫界向「刺胳針」抗議，希望撤除論文，目前已有數百人轉載分享，也有不少專家到「刺胳針」臉書抗議；他也希望台灣官方應主動出擊，要求「刺胳針」撤文。

醫師疫苗
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

你知道是誰發明了鋼琴嗎？被人遺忘的發明者 - 克里斯托弗里

2019-06-26 13:24

蝦和維生素Ｃ一起吃會暴斃？ 專家：哪有這種事

2019-06-26 07:15

管教孩子輕鬆妙招！ 值得你重新重視的「美學教育」

2019-06-26 16:13

影／71限塑吸管 冷飲直接喝！王瞳力推不塑時尚秀

2019-06-26 14:57

業者研發防溺晶片 沒入水中超時就會叫

2019-06-26 14:43

水電師傅無師自通 廢銅線變栩栩如生藝術創作

2019-06-26 14:41

一次性醫材重消爭議 醫團批食藥署瀆職

2019-06-26 14:32

心因性猝死一年逾二萬人 非心臟病患者也會發生

2019-06-26 13:51

暑假搭台灣好行半價優惠 左營到墾丁不到200元

2019-06-26 13:41

他無預警昏倒卻遲無法確診 北榮整合醫學團隊幫大忙

2019-06-26 13:28

竹吸管替代塑膠吸管 竹山鎮公所結合業者帶頭減塑

2019-06-26 13:20

禁用塑膠吸管 南投縣環保局7月1日全面稽查

2019-06-26 13:16

上班壓力讓他頻尿一天跑廿次廁所 醫教紓壓九招

2019-06-26 12:58

影／是痣還是癌 台大醫新技術輔助快速診斷

2019-06-26 12:30

長期咳嗽胸悶 27歲竹科工程師竟罹肺腺癌

2019-06-26 12:18

預防凶猛紫外線看這裡！醫：選用這一款防曬乳最好

2019-06-26 12:04

無依憨兒兄弟急需交通車 王彩樺用愛力挺

2019-06-26 12:03

腸病毒疫苗最快明年問世 我率先找出辨別有效成分關鍵

2019-06-26 12:02

驚！台東4歲童耳 挖出20公分棉絮

2019-06-26 11:46

醫材重消再用如何保障病人權益？ 衛福部回應了

2019-06-26 11:45

不噴農藥就算有機？立法重整農產品標章

2019-06-26 11:35

春遊補助無效 北台灣錢發不出去？觀光局：會檢討

2019-06-26 11:32

衛福部開放一次性醫材重消使用 民團：袒護醫界

2019-06-26 11:30

願景／難道只能打折 超商剩食續食可不可？

2019-06-26 11:29

願景／即期鮮食打折後 全家下一步：5年建AI供應鏈

2019-06-26 11:29

7月1日起限塑吸管 環保署：每年可減一億支

2019-06-26 11:22

交通部：參與美國前站查驗計畫 赴美轉機入境更便利

2019-06-26 09:04

鋒面遠離 天氣悶熱午後雷陣雨

2019-06-26 08:56

熱帶性低氣壓生成 朝日本方向移動對台無影響

2019-06-26 08:56

吳德榮：今年颱風季提前爆發已不可能

2019-06-26 07:20

嘉義縣地震芮氏規模3.5 最大震度3級

2019-06-26 06:51

今各地雷陣雨洗去汙染物 全台空品良好

2019-06-26 04:54

新北搖滾一夏 邊吃喝邊享音樂、美景

2019-06-26 01:05

非藥用牙膏、漱口水 化粧品管理法納管

2019-06-26 01:03

禁塑膠吸管、酒駕罰鍰新制 七月上路

2019-06-26 00:54

長照2.0 服務涵蓋不到四成

2019-06-26 00:30

愛慢跑 小心足底筋膜炎

2019-06-26 00:10

女嬰發燒放塞劑 護理師疑錯放陰道

2019-06-26 00:09

2歲童尿不出 竟是腸病毒71型重症

2019-06-26 00:08
看更多

熱門文章

33K男當作業員年存35萬！「超刻苦生活」曝光...網驚嘆：很會存

2019-06-25 19:00

吳德榮：今年颱風季提前爆發已不可能

2019-06-26 07:20

終於回歸本業！拿坡里開「炸雞專賣店」 網笑：被披薩耽誤好久

2019-06-25 20:55

我們也想罷工...超辣護理師嘆：為了病人只能「硬幹」

2019-06-25 19:32

花蓮嬤製「全台最早咖啡」給日軍喝 協會挖真相驚呆...不是豆子

2019-06-25 17:52

集結50大開架品牌 忠孝SOGO首度推出「開架美妝博覽會」全面1折起

2019-06-25 17:25

禁塑膠吸管、酒駕罰鍰新制 七月上路

2019-06-26 00:54

竹縣出現首例日本腦炎 將加強防蚊宣導

2019-06-25 18:39

中華電信徵才 起薪最高48K、訴求「工作與生活平衡」

2019-06-26 10:52

領航鯨尾斷兩截！痛苦漂流終安樂死 攝影師：最悲傷的一天

2019-06-25 20:42

長期咳嗽胸悶 27歲竹科工程師竟罹肺腺癌

2019-06-26 12:18

影╱酒駕7月起重罰 拒測最高罰18萬

2019-06-25 17:44

每日星座運勢／天秤職場協調好人際 財運不宜購物

2019-06-26 00:00

最大蔬食Buffet果然匯板橋店開幕 首端新北綠竹筍祭

2019-06-25 19:50

他無預警昏倒卻遲無法確診 北榮整合醫學團隊幫大忙

2019-06-26 13:28

預防凶猛紫外線看這裡！醫：選用這一款防曬乳最好

2019-06-26 12:04

驚！台東4歲童耳 挖出20公分棉絮

2019-06-26 11:46

桃機將關閉EC滑行道168小時整修

2019-06-25 20:39

肯德基出新「雞」 還有這款蛋撻甜蜜回歸

2019-06-25 18:44

蝦和維生素Ｃ一起吃會暴斃？ 專家：哪有這種事

2019-06-26 07:15

2019世界50最佳餐廳榜單揭曉 香港中餐廳大班樓首次入榜

2019-06-26 02:01

長照2.0服務24萬人 陳時中：太多人不知道

2019-06-25 17:49

留意！這四大新制7月1日上路

2019-06-25 17:55

春水堂7/1推網友票選菜色 排骨酥麵、紅豆奶酪重出江湖

2019-06-26 11:11

春遊補助無效 北台灣錢發不出去？觀光局：會檢討

2019-06-26 11:32

三要三不！農委會一張圖教你買好吃火龍果

2019-06-25 17:50

長照2.0 服務涵蓋不到四成

2019-06-26 00:30

兒時記憶的美味！「全聯X森永」聯名甜點6月28日甜蜜上市

2019-06-26 12:53

「腰內豬排咖哩飯」只要101元！ 「邁泉豬排」6月27日進駐台北101

2019-06-25 21:15

影／是痣還是癌 台大醫新技術輔助快速診斷

2019-06-26 12:30

酒駕罰則7月1日起加重 同車乘客連坐

2019-06-25 18:15

嘉義縣地震芮氏規模3.5 最大震度3級

2019-06-26 06:51

原來周杰倫的大衣不但是女裝 還是昆凌設計的 這穿的是愛啊

2019-06-26 11:00

水電師傅無師自通 廢銅線變栩栩如生藝術創作

2019-06-26 14:41

願景／即期鮮食打折後 全家下一步：5年建AI供應鏈

2019-06-26 11:29

運動+節食 醫師1年減重41公斤

2019-06-25 23:23

從氣功學舞蹈 大師免費教

2019-06-26 07:55

台北最大火鍋超市「前鎮水產」2號店6月28日開幕

2019-06-26 15:38

願景／難道只能打折 超商剩食續食可不可？

2019-06-26 11:29

慶中職Lamigo桃猿奪冠！全家「限時3天」大冰美、大冰拿買1送1

2019-06-26 15:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top