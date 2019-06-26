業者研發防溺晶片 沒入水中超時就會叫

2019-06-26 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



夏天是溺水意外的高峰期，有泳池業者首創防溺晶片裝置，民眾只要將晶片戴放入泳帽中，潛入水中超過設定的時間就會立即發出警示，通知救生員下水救援。業者靳瑞陽表示，救溺水者要在1分鐘內搶救，希望未來能成為全國游泳池的標準配備，不再發生泳池溺水憾事。

靳瑞陽表示，根據經驗，游泳池溺水者不會大聲呼救拍水，若是游泳時癲癇或心肌梗塞等病發作，可能沒動作沉入水底，不易察覺，直到民眾或救生員發現為時已晚。

業者引進的「海獺防溺水裝置」是全國第一台無線科技設計，原理是人體只能靠臉正面的鼻子或嘴巴呼吸，一旦臉正面浸到水裡，就會截斷呼吸通道，因此設計能發射無線訊號的防溺晶片，放置在人臉正面的位置（例如額頭）。一旦防溺晶片浸到水裡，無線訊號被阻斷，防溺晶片裝置會連線顯示螢幕和智慧手表發出警報，通報救生員救溺。

一般人游泳臉部浸入水下的時間不會太長，訊號阻斷的時間可設定，例如15秒，當無線訊號阻斷超過15秒，防溺裝置就會發出警報，可藉此提醒救生員注意泳客狀況。