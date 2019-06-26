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業者研發防溺晶片 沒入水中超時就會叫

2019-06-26 14:43聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

夏天是溺水意外的高峰期，有泳池業者首創防溺晶片裝置，民眾只要將晶片戴放入泳帽中，潛入水中超過設定的時間就會立即發出警示，通知救生員下水救援。業者靳瑞陽表示，救溺水者要在1分鐘內搶救，希望未來能成為全國游泳池的標準配備，不再發生泳池溺水憾事。

靳瑞陽表示，根據經驗，游泳池溺水者不會大聲呼救拍水，若是游泳時癲癇或心肌梗塞等病發作，可能沒動作沉入水底，不易察覺，直到民眾或救生員發現為時已晚。

業者引進的「海獺防溺水裝置」是全國第一台無線科技設計，原理是人體只能靠臉正面的鼻子或嘴巴呼吸，一旦臉正面浸到水裡，就會截斷呼吸通道，因此設計能發射無線訊號的防溺晶片，放置在人臉正面的位置（例如額頭）。一旦防溺晶片浸到水裡，無線訊號被阻斷，防溺晶片裝置會連線顯示螢幕和智慧手表發出警報，通報救生員救溺。

一般人游泳臉部浸入水下的時間不會太長，訊號阻斷的時間可設定，例如15秒，當無線訊號阻斷超過15秒，防溺裝置就會發出警報，可藉此提醒救生員注意泳客狀況。

靳瑞陽說，防溺晶片很薄、體積不大，民眾只要放在泳帽內額頭處即可，泳客對防溺功能感到安心，未來希望能持續推廣成為全國游泳池的標準配備。

夏日泳池意外頻傳，有業者使用防溺晶片預防意外。記者王思慧／攝影
夏日泳池意外頻傳，有業者使用防溺晶片預防意外。記者王思慧／攝影
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防溺晶片放在泳帽裡，完全浸水超過設定15秒就會發出警示。記者王思慧／攝影
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防溺晶片只要放在泳帽裡即可。記者王思慧／攝影
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防溺晶片可連接救生員配戴的智慧手錶，提醒可能有人溺水。記者王思慧／攝影
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防溺晶片可直接放置在額頭上，輕薄短小。記者王思慧／攝影
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溺水
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