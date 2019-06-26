水電師傅無師自通 廢銅線變栩栩如生藝術創作

2019-06-26 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣口湖鄉民蔡啟鴻是位水電師傅，喜愛種植松柏等盆栽植物，3年前有次工作後發現廢棄銅線猶如松樹葉子，因此突發奇想，無師自通將銅線、銅片打造栩栩如生的銅線黑松、銅線螞蟻或螃蟹等藝術創作。

44歲的蔡啟鴻自幼跟著父親工作，耳濡目染繼承衣缽擔任水電師傅已有20餘載，工作之餘喜愛種花草樹木，尤愛盆栽樹；他說，他很愛種樹但10多年來，「怎麼種、怎麼枯萎」，不論怎麼努力總是種不起來，讓他相當洩氣。

蔡啟鴻老婆陳秀珍也不忍說，先生熱愛種盆栽，但數量太多沒辦法全搬進家裡，很多次擺在家門，在他們工作返家發現盆栽被偷走，幾次下來讓她心疼，近幾年勸老公別再種樹。

3年前有天蔡啟鴻在處理剝削、整理廢棄銅線時，發現脫去塑膠外皮細銅線，長得和松樹葉很像，讓他突然靈光乍現，便開始將銅線、銅片拿來創作，從常見的螞蟻、螃蟹生物做起，接著進階到番薯葉、盆栽松樹。

蔡啟鴻說，松柏代表著長壽的含意，而電線、馬達的廢銅線回收再利用重生，也讓他有賦予銅線長壽的意義，也讓他找到退休後樂趣，更讓人開心的是「終於種活松樹了」！

他表示，他使用鉗子等工具創作，最困難的地方在於形塑形狀，而每天只要有空閒之餘就會投入銅線藝術，第一件作品贈給水燦林國小，未來也期望將作品義賣，幫助需要幫助的人。