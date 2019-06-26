心因性猝死一年逾二萬人 非心臟病患者也會發生

2019-06-26 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



心因性猝死不只心律不整的患者發生，據衛福部統計，去年國人十大死因中，前三名依序為惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病以及肺癌，其中心臟疾病的死亡人數較先前上升了4.5％，而且有年輕化趨勢。

心臟科醫師表示，據國外相關研究統計，35歲以上的成年人，心因性猝死盛行率約0.1%至0.2%間，推估全台每年至少逾2萬3000人因此喪命，平均每小時就有2.6件心因性猝死事件發生，且多達2/3發生在非心臟病患者身上。

新光醫院心臟內科主治醫師王子林表示，心因性猝死指的因心臟疾病所引起的非預期性的死亡，特色是症狀發生1個小時內病患可能會失去意識，且死亡率極高。

台北榮總心臟科主任林彥璋表示，猝死來得快速，除先天基因缺陷所造成的異常外，多半是心臟方面的原因所引起，如冠心病、心臟衰竭等，年紀愈大比例愈高。而針對心因性猝死高危險族群，目前雖然有植入性去顫器可使用，但電擊次數過多，長久下來心臟也會變得脆弱。

林彥璋說，年過35歲有心血管病史者的患者為高風險，或有吸菸、肥胖、甚至曾經暈倒、家中曾有人猝死者，都是潛在危險族群，應定期至醫院檢查，或透過基因篩檢、影像檢查等，避免心因性猝死發生。