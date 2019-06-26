捲甲嵌甲惱人 指甲矯正可減痛降低復發率

2019-06-26 13:35 中央社 台南26日電



捲甲和嵌甲是常見的指甲疾病，有人選擇手術治療，卻仍有相當的復發率；成大醫院皮膚科醫師杜威廷今天表示，指甲矯正已取代部分手術的角色，不只減輕疼痛，也大幅降低復發率。

不少人被捲甲及嵌甲所苦，這兩種指甲疾病會造成指甲和指頭變形，手和腳趾疼痛、腫脹、發炎，甚至感染，嚴重影響日常生活。

杜威廷指出，捲甲指的是指甲的彎曲程度相較於一般人明顯增加，常發生在雙腳大拇趾，也可能出現在手指和腳趾。病人長時間行走後，或捲甲受到壓迫時，往往會疼痛。

嵌甲又稱「凍甲」，指的是指甲嵌入指甲旁的甲肉，造成發炎、疼痛，甚至是感染化膿，病人常因疼痛改變行走姿勢，甚至因發炎感染而不能穿襪子、鞋子。

杜威廷表示，捲甲和嵌甲都可用手術切除指甲基質、甲肉、指甲片來治療，或是將下捲、嵌入的指甲拔除，但會造成手術傷口及治療時、恢復期的疼痛，術後需要換藥，也有相當的復發率。

若在拔除下捲、嵌入的指甲後，以化學或電氣燒灼術減低復發率，卻也會增加手術時和恢復期的疼痛，且造成指甲外觀永久的改變。

杜威廷說，指甲矯正已取代部分手術角色，大部分指甲矯正器由特殊金屬線構成，有些會用來黏貼指甲基座，藉由將具有彈性的金屬線附著在指甲上，金屬線會對下捲或嵌入的指甲施加拉力，以恢復到正常的形狀。

指甲矯正能減輕疼痛及發炎，改善指甲外觀，相較於單純拔除指甲，復發率也大幅降低。若經過指甲矯正仍持續疼痛，多半是有未完全控制的指甲黴菌感染、指甲乾癬，或遠端指骨異常。

杜威廷說，置放指甲矯正器不需要麻醉，過程僅有些微不適感或疼痛，多數人置放後可立刻恢復正常生活，除對指甲矯正器直接造成衝擊運動外，其他運動都可照常進行。

不過，並非所有指甲或指甲周邊疼痛都來自捲甲或嵌甲，也有可能是指甲黴菌感染，或壓迫到指甲基質的皮膚良性腫瘤，或指甲慢性變形，或有甲床或指甲基質的癌症，因此，遇到指甲相關疾病時，最好就診檢查。