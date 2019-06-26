他無預警昏倒卻遲無法確診 北榮整合醫學團隊幫大忙

2019-06-26 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



34歲白先生無預警發燒昏倒，他在台北榮總急診室待一天後，醫護仍判斷不出他怎麼了，但他一度病危，醫護決定先送他到「專責主治醫師病房」照顧。該病房共有5名跨科別醫師，經7天開會討論，診斷他罹患少見的災難性抗磷脂症候群，努力治療後終於將他從鬼門關救了回來。

北榮專責主治醫師病房目前共有5名跨科別醫師，包含心臟內科、腸胃科、感染科、免疫風濕科及血液腫瘤科，另有23名護理師及5位專科護理師。

北榮專責主治醫師病房主治醫師曹彥博表示，災難性抗磷脂症候群是個自體免疫疾病，起因是身體產生了對抗磷脂的自體免疫抗體，容易在患者久坐不動時產生血栓，若不幸疾病相當嚴重，死亡率有五成，算相當高。

曹彥博說，以白先生為例，發病症狀是先發高燒至39度，隨後才偵測到血栓指數過高，因而確診，而誘發因子很可能是遭到感染。若沒有感染科醫師共同治療白先生，他的症狀可能更猛烈、危險度更高。

北榮專責主治醫師病房主任羅力瑋說，「專責主治醫師病房」是配合衛福部推動的整合醫學概念，並於104年8月設立。因計畫名稱緣故，病房稱之為「專責主治醫師病房」，其實就是一個整合醫學病房。

羅力瑋表示，美國有七成醫院已施行整合病房制度，加拿大、日本、韓國、台灣、泰國、西班牙、瑞士及澳洲等國也在都推行。

而整合醫學病房的出現是因應各大醫院的急診病人滯留率高，加上愈來愈多共病的老年病人，若沒有明確的疾病專科危急症狀，或遲遲無法確診，急診醫療人員很難幫病人找到可以轉送的專科病房，有時在急診室一躺就躺好幾天。

曹彥博解釋，急診室處理緊急情況，只能粗略地畫分內外婦兒科，先把病情穩定，再由畫分後的科別接收住院。若找不出病因，醫護也很苦惱，病人及家屬在急診室留滯也無法好好休息，還可能被其他病人傳染。

羅力瑋說，專責主治醫師病房的醫師，會盡量在一周內釐清病人病情，確定屬於哪一個專科疾病，再轉往專科病房進一步治療。若病情適合，就直接待在整合醫學病房內照顧至出院就好。白先生即是如此，大家共同照顧並很快確診。

羅力瑋說，該院的專責主治醫師病房一年平均照顧1300人次，共有36床，去年占床率破100%，幾乎全年滿床，因病床一空，就無縫接軌將急診室的病人收治住院。平均一名病人的住院天數約11天，當然也有人因病情住得較久。