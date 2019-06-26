竹吸管替代塑膠吸管 竹山鎮公所結合業者帶頭減塑

2019-06-26 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



配合南投縣7月1日起「禁塑」擴及連鎖速食店等4大類商店，以竹產業聞名的竹山鎮，決定再創產業榮景，鎮長陳東睦鼓勵竹藝家利用在地竹子，不只研製出「竹吸管」等一系列竹製品，加上竹碗、竹筷，讓大家看到「竹子」環保的多用途。

台灣分階段限用塑膠袋及免洗餐具政策，去年1月1日更擴大禁止提供免費塑膠袋管制範圍，明訂今年7月1日起禁止公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等4大類商店，合計約8000家業者，提供消費者塑膠吸管。

鎮長陳東睦指出，竹山原本是竹產業發達的鄉鎮，竹子產量豐富，但50多年前，塑膠等相關產品取代竹產品後，竹藝文化便日益式微，不僅隨著交通不便而人口外移，昔日數百家的竹藝加工廠目前僅存6、7家而已。

最近環保意識抬頭，也給了竹藝復興的機會，公所遂與在地業者合作，推出竹吸管、竹筷、竹碗等一系列「竹」製產品，先作為鎮公所宣導品及伴手禮，未來更計畫協助對外推廣。