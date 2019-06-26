親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

美國網紅啟示錄：Etika之死，壓垮YouTuber的網路壓力？

影／美墨邊境悲劇 父女企圖過河偷渡雙雙溺斃

上班壓力讓他頻尿一天跑廿次廁所 醫教紓壓九招

2019-06-26 12:58聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

一名從事電商行銷工作的24歲社會新鮮人，因工作量龐大、主管要求嚴苛，工作不到一個月就感沉重壓力，一天上班竟要跑20幾次廁所，還被主管認為偷懶而被約談。最近家人發現他下班後還有異常行為，包括易暴怒、摔東西，晚上甚至飆車，造成隔天上班遲到或經常請假，家人趕緊帶他到精神科就醫檢查，確診為「職場適應障礙」。醫師提醒，社會新鮮人若察覺自己對於環境轉變的壓力已無法負荷，出現持續性的身心不適症狀時，應盡早就醫檢查，避免造成後續更嚴重慢性的焦慮症或憂鬱症。

收治患者的精神科醫師楊聰財表示，畢業季來臨，許多社會新鮮人首度進入職場，面臨人生與環境重大轉變，在職場工作也須承受比學生生活更大的壓力，不少人會出現失眠、心悸、肌肉無力及腸胃不適等「職場適應障礙」症狀，近期前來精神科就診的患者也激增了二成。

超過五成的「職場適應障礙｣患者，除了上述身心症狀外，還會合併焦慮、憂鬱、煩躁，甚至出現攻擊行為等情緒失控問題，持續時間可長達三個月。這類患者大多數有自我要求高、無法接受失敗、凡事都想要第一的性格，長期內外壓力下，若沒有適當獲得紓解，加上本身缺乏病識感，若未積極就醫治療，很容易會併發廣泛性焦躁症，甚至出現心臟病、高血壓等心血管疾病。

職場適應障礙患者治療上，會採藥物與非藥物同步進行。首先會經由心理治療，減少患者無法自我控制的情緒，建立正向的認知，並讓患者提升壓力管理與處理的自主能力。同時，也會鼓勵患者學習放鬆技巧，例如腹式呼吸、冥想或打太極拳等舒緩運動。若症狀較為嚴重者，就會依據患者狀況輔以藥物治療，改善失眠、憂鬱及焦慮問題，透過雙重治療能明顯提升患者生活品質。

楊聰財也提供「紓壓九招」，協助社會新鮮人緩解壓力：

一、四能：能睡、能吃、能動、能笑

二、四發：說、唱、做、寫快樂日記（每天一至三件，最好在睡前1小時進行）

三、平日的放鬆訓練：深呼吸吐氣一天至少80次，早上、中午、晚上、睡前各至少20次

四、一周至少運動三天、一次至少30分鐘、心跳至少1分鐘130次

五、睡前訓練腦袋關機、自我催眠並於30分鐘內入睡

六、每天睡眠時間以6至8小時為原則，最理想為7小時

七、白天少躺床，最多不超過1小時

八、補充足夠水分，晚上7點後要限水

九、學習調整「什麼都要擔心」的態度

精神科醫師楊聰財（右）建議，社會新鮮人若有職場適應障礙，宜及早就醫，以免演變成焦...
精神科醫師楊聰財（右）建議，社會新鮮人若有職場適應障礙，宜及早就醫，以免演變成焦慮症或憂鬱症。圖／楊聰財提供
分享

患者職場新鮮人
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

吳德榮：今年颱風季提前爆發已不可能

2019-06-26 07:20

禁塑膠吸管、酒駕罰鍰新制 七月上路

2019-06-26 00:54

你知道是誰發明了鋼琴嗎？被人遺忘的發明者 - 克里斯托弗里

2019-06-26 13:24

蝦和維生素Ｃ一起吃會暴斃？ 專家：哪有這種事

2019-06-26 07:15

新北搖滾一夏 邊吃喝邊享音樂、美景

2019-06-26 01:05

長照2.0 服務涵蓋不到四成

2019-06-26 00:30

他無預警昏倒卻遲無法確診 北榮整合醫學團隊幫大忙

2019-06-26 13:28

竹吸管替代塑膠吸管 竹山鎮公所結合業者帶頭減塑

2019-06-26 13:20

禁用塑膠吸管 南投縣環保局7月1日全面稽查

2019-06-26 13:16

影／是痣還是癌 台大醫新技術輔助快速診斷

2019-06-26 12:30

長期咳嗽胸悶 27歲竹科工程師竟罹肺腺癌

2019-06-26 12:18

預防凶猛紫外線看這裡！醫：選用這一款防曬乳最好

2019-06-26 12:04

無依憨兒兄弟急需交通車 王彩樺用愛力挺

2019-06-26 12:03

腸病毒疫苗最快明年問世 我率先找出辨別有效成分關鍵

2019-06-26 12:02

驚！台東4歲童耳 挖出20公分棉絮

2019-06-26 11:46

醫材重消再用如何保障病人權益？ 衛福部回應了

2019-06-26 11:45

不噴農藥就算有機？立法重整農產品標章

2019-06-26 11:35

春遊補助無效 北台灣錢發不出去？觀光局：會檢討

2019-06-26 11:32

衛福部開放一次性醫材重消使用 民團：袒護醫界

2019-06-26 11:30

願景／難道只能打折 超商剩食續食可不可？

2019-06-26 11:29

願景／即期鮮食打折後 全家下一步：5年建AI供應鏈

2019-06-26 11:29

7月1日起限塑吸管 環保署：每年可減一億支

2019-06-26 11:22

交通部：參與美國前站查驗計畫 赴美轉機入境更便利

2019-06-26 09:04

鋒面遠離 天氣悶熱午後雷陣雨

2019-06-26 08:56

熱帶性低氣壓生成 朝日本方向移動對台無影響

2019-06-26 08:56

嘉義縣地震芮氏規模3.5 最大震度3級

2019-06-26 06:51

今各地雷陣雨洗去汙染物 全台空品良好

2019-06-26 04:54

非藥用牙膏、漱口水 化粧品管理法納管

2019-06-26 01:03

愛慢跑 小心足底筋膜炎

2019-06-26 00:10

女嬰發燒放塞劑 護理師疑錯放陰道

2019-06-26 00:09

2歲童尿不出 竟是腸病毒71型重症

2019-06-26 00:08

陳科神父：器捐 牽起兩家人

2019-06-26 00:08

65歲簽器捐卡 給自己的生日禮

2019-06-26 00:08

秋行軍蟲互咬 專家：很正常

2019-06-25 23:52

醫病天地／失眠吃6種藥 熟睡太久…害她昏沉沉

2019-06-25 23:24

運動+節食 醫師1年減重41公斤

2019-06-25 23:23

2歲童熱衰竭 母衝派出所求助…警飛車送醫救醒

2019-06-25 23:22

國泰航空飛台一甲子 航班增至每週逾210班

2019-06-25 23:15

終於回歸本業！拿坡里開「炸雞專賣店」 網笑：被披薩耽誤好久

2019-06-25 20:55
看更多

熱門文章

33K男當作業員年存35萬！「超刻苦生活」曝光...網驚嘆：很會存

2019-06-25 19:00

終於回歸本業！拿坡里開「炸雞專賣店」 網笑：被披薩耽誤好久

2019-06-25 20:55

吳德榮：今年颱風季提前爆發已不可能

2019-06-26 07:20

我們也想罷工...超辣護理師嘆：為了病人只能「硬幹」

2019-06-25 19:32

花蓮嬤製「全台最早咖啡」給日軍喝 協會挖真相驚呆...不是豆子

2019-06-25 17:52

集結50大開架品牌 忠孝SOGO首度推出「開架美妝博覽會」全面1折起

2019-06-25 17:25

禁塑膠吸管、酒駕罰鍰新制 七月上路

2019-06-26 00:54

竹縣出現首例日本腦炎 將加強防蚊宣導

2019-06-25 18:39

領航鯨尾斷兩截！痛苦漂流終安樂死 攝影師：最悲傷的一天

2019-06-25 20:42

影╱酒駕7月起重罰 拒測最高罰18萬

2019-06-25 17:44

老蔣為何怪台灣電話腐敗？侍從揭兩次消失會面

2019-06-25 15:57

每日星座運勢／天秤職場協調好人際 財運不宜購物

2019-06-26 00:00

雙北、桃竹提防大雷雨 16縣市豪大雨特報

2019-06-25 16:08

中華電信徵才 起薪最高48K、訴求「工作與生活平衡」

2019-06-26 10:52

桃機將關閉EC滑行道168小時整修

2019-06-25 20:39

最大蔬食Buffet果然匯板橋店開幕 首端新北綠竹筍祭

2019-06-25 19:50

肯德基出新「雞」 還有這款蛋撻甜蜜回歸

2019-06-25 18:44

2019世界50最佳餐廳榜單揭曉 香港中餐廳大班樓首次入榜

2019-06-26 02:01

蝦和維生素Ｃ一起吃會暴斃？ 專家：哪有這種事

2019-06-26 07:15

掃墓後4小時超級細菌發作險沒命 新敷料鬼門關前救回

2019-06-25 14:30

長照2.0服務24萬人 陳時中：太多人不知道

2019-06-25 17:49

乘客注意！北捷列車免費WiFi今下午3點斷訊

2019-06-25 14:22

吃什麼都得拍照被「公審」 這位醫師1年減重41公斤

2019-06-25 14:18

留意！這四大新制7月1日上路

2019-06-25 17:55

故宮南院變成天宮？層狀雲雲海翻騰空拍攝影家驚呼

2019-06-25 14:24

長照2.0 服務涵蓋不到四成

2019-06-26 00:30

三要三不！農委會一張圖教你買好吃火龍果

2019-06-25 17:50

老字號平價服飾拚轉型！bossini開出首家量販outlet店

2019-06-25 13:33

眼神歪斜似中風 新竹縣出現今年日本腦炎首例

2019-06-25 15:18

誰說打開電視都好無聊！三大超優質節目網驚「後悔沒早點知道」

2019-06-25 13:54

嘉義縣地震芮氏規模3.5 最大震度3級

2019-06-26 06:51

酒駕罰則7月1日起加重 同車乘客連坐

2019-06-25 18:15

超商首見！全家推韓國街頭小吃「魚板OPPA」　首波只有7家門市吃得到

2019-06-25 12:27

長期咳嗽胸悶 27歲竹科工程師竟罹肺腺癌

2019-06-26 12:18

「腰內豬排咖哩飯」只要101元！ 「邁泉豬排」6月27日進駐台北101

2019-06-25 21:15

願景／即期鮮食打折後 全家下一步：5年建AI供應鏈

2019-06-26 11:29

春水堂7/1推網友票選菜色 排骨酥麵、紅豆奶酪重出江湖

2019-06-26 11:11

從氣功學舞蹈 大師免費教

2019-06-26 07:55

萬人泳度日月潭報名首日踴躍 埔里早泳會預估達2萬

2019-06-25 14:50

驚！台東4歲童耳 挖出20公分棉絮

2019-06-26 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top