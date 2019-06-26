上班壓力讓他頻尿一天跑廿次廁所 醫教紓壓九招

2019-06-26 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



一名從事電商行銷工作的24歲社會新鮮人，因工作量龐大、主管要求嚴苛，工作不到一個月就感沉重壓力，一天上班竟要跑20幾次廁所，還被主管認為偷懶而被約談。最近家人發現他下班後還有異常行為，包括易暴怒、摔東西，晚上甚至飆車，造成隔天上班遲到或經常請假，家人趕緊帶他到精神科就醫檢查，確診為「職場適應障礙」。醫師提醒，社會新鮮人若察覺自己對於環境轉變的壓力已無法負荷，出現持續性的身心不適症狀時，應盡早就醫檢查，避免造成後續更嚴重慢性的焦慮症或憂鬱症。

收治患者的精神科醫師楊聰財表示，畢業季來臨，許多社會新鮮人首度進入職場，面臨人生與環境重大轉變，在職場工作也須承受比學生生活更大的壓力，不少人會出現失眠、心悸、肌肉無力及腸胃不適等「職場適應障礙」症狀，近期前來精神科就診的患者也激增了二成。

超過五成的「職場適應障礙｣患者，除了上述身心症狀外，還會合併焦慮、憂鬱、煩躁，甚至出現攻擊行為等情緒失控問題，持續時間可長達三個月。這類患者大多數有自我要求高、無法接受失敗、凡事都想要第一的性格，長期內外壓力下，若沒有適當獲得紓解，加上本身缺乏病識感，若未積極就醫治療，很容易會併發廣泛性焦躁症，甚至出現心臟病、高血壓等心血管疾病。

職場適應障礙患者治療上，會採藥物與非藥物同步進行。首先會經由心理治療，減少患者無法自我控制的情緒，建立正向的認知，並讓患者提升壓力管理與處理的自主能力。同時，也會鼓勵患者學習放鬆技巧，例如腹式呼吸、冥想或打太極拳等舒緩運動。若症狀較為嚴重者，就會依據患者狀況輔以藥物治療，改善失眠、憂鬱及焦慮問題，透過雙重治療能明顯提升患者生活品質。

楊聰財也提供「紓壓九招」，協助社會新鮮人緩解壓力：

一、四能：能睡、能吃、能動、能笑

二、四發：說、唱、做、寫快樂日記（每天一至三件，最好在睡前1小時進行）

三、平日的放鬆訓練：深呼吸吐氣一天至少80次，早上、中午、晚上、睡前各至少20次

四、一周至少運動三天、一次至少30分鐘、心跳至少1分鐘130次

五、睡前訓練腦袋關機、自我催眠並於30分鐘內入睡

六、每天睡眠時間以6至8小時為原則，最理想為7小時

七、白天少躺床，最多不超過1小時

八、補充足夠水分，晚上7點後要限水