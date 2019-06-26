影／是痣還是癌 台大醫新技術輔助快速診斷

2019-06-26 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



民眾有時會因新長出的痣、斑點、凸起物或皮膚出現變化，而緊張擔心就醫，但除了相當有經驗的皮膚科醫師，於門診時能以肉眼判斷外，臨床上仍須透過如病理切片等一系列檢查才能確診，時間也跟著拉長。

為輔助醫師在門診時能快速判斷皮膚疾病狀況，即時提供後續建議，台大醫院今天發表皮膚疾病診斷輔助系統，用人工智慧與手機App，可協助醫師判別皮膚科常見但有時無法確診的五類疾病：包括基底細胞癌、黑色素瘤、鱗狀細胞癌、痣、脂漏性角化症（俗稱老人斑），增加臨床診斷準確度，減少對患者的侵入性檢查。

該系統由台大醫院皮膚科主治醫師詹智傑所帶領醫神計畫團隊，與威強電集團威聯通共同開發「皮膚科疾病分類」（AI-CDSS系統）技術，建立人工智慧（AI）平台與手機App程式，藉由患者疑似皮膚病灶處拍照後，來比對判讀上述五類可能疾病，已累積逾千筆資料，並採用三種知名的深度學習架構的模型分析結果，測試階段準確度近九成，可作為皮膚科醫師臨床檢查時意見參考。

醫師詹智傑表示，民眾會因皮膚異狀而就醫，但皮膚相關疾病逾千種，很多皮膚疾病連資深醫師當下也無法用肉眼就能診斷出，常需透過病理切片、利用顯微鏡仔細觀察才能確診。

詹智傑說，上述五類疾病中，前三類是不可忽視的惡性皮膚腫瘤，但其外觀可能跟良性的痣難以區辨；有些老人斑則因形狀不規則，而易使民眾恐慌，但其實是良性，並不需特別處理。

詹智傑表示，因病理切片為侵入性檢查，仍有一定風險，若發現是良性，對醫病雙方來說為不必要的醫療處置，若能提升臨床診斷準確度，也有助醫病關係，因此經半年研究下開發此系統。