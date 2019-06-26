長期咳嗽胸悶 27歲竹科工程師竟罹肺腺癌

2019-06-26 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



長期咳嗽、胸悶勿輕忽！一名27歲竹科工程師患有慢性咳嗽症狀，由於病情不影響日常生活而遲遲未就醫，直到出現胸悶、胸痛才驚覺不對勁，檢查後竟發現肺部左側有一顆約2公分的二期肺腺癌腫瘤，經醫師開刀治療後已逐漸穩定。醫師提醒，目前肺腺癌有越來越年輕趨勢，若民眾有肺癌的家族病史，檢查年齡應再提早。

新竹馬偕醫院表示，根據2017年國人十大死因報告指出，惡性腫瘤已經連續36年高居國人死因第一名，其中肺癌更是蟬聯十大癌症死亡首位。在新竹馬偕醫院，平均每月會有10名患者被診斷出罹患肺腺癌，且據統計，女性患者超過8成屬於肺腺癌，男性約有5成患者屬於肺腺癌。

新竹馬偕醫院胸腔外科主任醫師陳百璽說，目前早期肺腺癌的診斷方式只能依賴肺部低劑量電腦斷層掃描，傳統的胸部X光片通常只能診斷出1公分以上的腫瘤，對於「早期診斷、早期治療」的幫助很有限。

而對於第一、二期的病患經醫師診斷，可利用胸腔內視鏡手術切除腫瘤與胸腔淋巴結；第三、第四期患者因腫瘤合併淋巴轉移或轉移至其他器官，如腦部、腎上腺，及全身骨頭，因此不適合手術，多採以化療或標靶藥物減緩腫瘤引起的不適症狀。

陳百璽指出，現在較常見的肺腺癌好發於女性，且多數患者皆未曾抽菸，目前普遍認為油煙、空氣汙染，皆可能為肺腺癌發生率提升的關鍵因素。由於廚房油煙因高熱的氣體及油煙內的內含物，吸取過量易造成細胞癌病變，建議煮菜應該開啟抽油煙機；空汙方面，每日可查看空氣品質指標，空氣汙染嚴重時應盡量待在室內，若能使用可過濾pm2.5的空氣清淨機效果更佳，若需外出則應攜帶口罩做好防範。