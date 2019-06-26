無依憨兒兄弟急需交通車 王彩樺用愛力挺

2019-06-26 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賈寶楠 ╱即時報導



「要是我走了，誰來照顧他？」短短幾字，卻是身心障礙者父母心中永遠放不下的大石頭，也是社福團體待解的窘境，但協助憨兒就醫、就學、就業進而自立，其實刻不容緩。育成社會福利基金會永明發展中心每天接送30位憨兒外出，現有交通車不敷使用，安全堪慮，期待大眾捐助新車，「讓愛繼續接駁」。

合適的交通車對憨兒有多重要？例如極重度老憨兒運隆和哥哥都無法行動，51歲的運隆又罹患癌症，但父母雙雙過世，每天都需要教保員協助餵餐、如廁及洗澡等，無依的兄弟倆一年365天都住在育成基金會，就此終老，雖然生活所需與營養補充品尚非難事，但外出就醫只能仰賴護理人員協助，還必須坐在能放上輪椅的車輛才行。

需要新車的永明發展中心，約9成憨兒無法自行搭乘大眾交通工具，加上主要照顧者日漸年邁，無力接送，只能依靠中心的交通車協助憨兒外出，如今舊車易故障需汰換，新車募款卻苦無著落，工作人員望著破損露出骨架的座椅，不禁難過焦急。

「一起為他們加油，好嗎？」育成基金會愛心大使王彩樺說，憨兒是最可愛、最愛笑的寶貝，總是樂於學習、快樂工作，他們最需要的是機會，才能成為對社會有貢獻的青年，實現就業夢想，希望大家用愛克服行動障礙，讓更多寶貝有機會走出家庭，繼續學習，邁向就業之路。

udn買東西購物中心也協助育成購置交通車，以便捷方式讓民眾的每筆捐款都為公益增添動力，維持愛心接送不打烊。即日起至6月30日，響應udn買東西「愛心百元捐」，單筆捐款滿500元即回饋150元折價券3張，單筆滿1000元可獲育成憨兒手繪小錢包及夢想小方巾一組。

參加活動的葉姓網友說，捐款100元起跳，做公益無負擔，目前一次最多可捐1000元，行有餘力可以多捐幾次，流程甚至比許多機構還簡單，十分方便。

「涓滴累積，也能匯聚成大大能量。」陳姓網友說，不是每個社福機構都有好運氣能獲得企業大筆贊助，因此自己願意讓愛從捐一百塊開始。