腸病毒疫苗最快明年問世 我率先找出辨別有效成分關鍵

2019-06-26 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



腸病毒每年來襲，尤其腸病毒71型常造成幼兒併發重症，甚至死亡。想克服腸病毒，最有效的方式就是製出疫苗，我國研發腸病毒71型疫苗已進入第三期人體臨床試驗，預計最快2020年底可上市。該疫苗不僅是我國首次自主研發兒童疫苗，研發過程中，更獨步全球發現腸病毒71型病毒上特有VP2抗原決定位，可保障疫苗品質，此項研究成果已取得我國與美國專利。

台灣1998年爆發第一波腸病毒嚴重疫情，造成78名孩童死亡，由國家衛生研究院臨床研究組組主任何曼德帶領團隊，鑑定出這次疫情病原體主要為腸病毒71型病毒。因此，促成政府立刻啟動「人用疫苗自製計畫」，疾管署檢驗及疫苗研製中心副主任江正榮回憶，當年團隊在昆陽小實驗室中，幸運找出EV71- E59 病毒株培養，就此開啟研發腸病毒71型疫苗之路。

疾管局（現疾管署前身）2008年將其技轉國衛院研發，但礙於國際沒有抗原標準品，難以辨別疫苗有效性，國衛院2009年發現腸病毒71型病毒序列中，VP2蛋白有一個重要的抗原決定位，可定義疫苗有效成分，加速完整建構腸病毒71型疫苗製備、純化、定量方法，自2010年起著手人體臨床試驗，目前已進展至第三期人體臨床試驗。

國衛院感染症與疫苗研究所副研究員劉家齊表示，VP2抗原決定位就在病毒與細胞受體結合區內，相對穩定、極少突變點，只要能從製造出的疫苗蛋白序列找到該抗原決定位，就表示具有腸病毒71型病毒的有效抗原。過去國際間是用VP1抗原決定位，但VP1易突變，沒有有效指標去評估疫苗品質。

劉家齊說，VP2抗原決定位所誘發的抗體可抑制病毒與受體結合，進而阻斷腸病毒71型的感染路徑。透過VP2抗原決定位也可分析中和抗體稀釋後有效抗力，找出腸病毒71型疫苗最低有效量，保證接種者在最低用量下，仍可產生有效保護力，不僅可盡量降低製造成本，劑量越低對人體也較好。

疾病管制署監測資料顯示，今年已累計118例腸病毒71型個案，創三年同期最高，目前雖以輕症及散發病例為主，但今年累計的13例腸病毒併發重症病例，仍以感染腸病毒71型為多，占7例，其他分別感染腸病毒D68型2例，克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型則各一例。