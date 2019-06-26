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醫材重消再用如何保障病安？ 衛福部回應了

2019-06-26 11:45聯合報 記者羅真╱即時報導

衛福部開放醫院將一次性醫療器材重複消毒再利用，引發民間對病人安全保障的憂心。衛福部醫事司表示，後續研商重消管理機制時，將會邀集法律專業團體參與，並納入病人權益保障的討論。

衛福部醫事司科長洪國豐表示，衛福部上月召開單次使用醫材管理研商會議，會後發函請14個專科醫學會在一個月內提供臨床上使用的建議品項與相關文獻佐證，目前僅2個醫學會回覆，因此醫學會建議品項總數量尚在統計中。

待建議品項收齊，將組成專家小組檢視這些品項在國內是否真有重消再利用的必要。若有必要，將會再組成另一專家小組一一針對這些有必要重消的項目，參照各國經驗研議重消指引。

針對台灣病友聯盟與台灣醫療改革基金會今日倡議，應由主管醫材的食藥署從源頭把關，比照國際要求重消醫材需通過醫材廠優良製造規範（GMP/QSD）。對此，洪國豐表示衛福部將納入研議。

針對近日法律界人士表示憂心，民眾若知情使用一次性重消醫材，事後發生感染風險，可能會因為仿單早已寫明只能用一次而無法向醫材廠求償，而醫院重消再用是經衛福部授權，因此也無法向醫院求償。同時現行藥害救濟法並未納入醫材，因此衛福部開放重消再用，可能嚴重影響病人權益。

對此，洪國豐表示，病人權益保障將會納入重消管理機制的討論；上月開會由於時間倉促、並未邀集法律界參與討論，不過未來開會將會邀集法律專業團體共商。食藥署醫粧組科長吳亭瑤表示，衛福部會在保障病人安全的前提下開放單次使用的醫材重消再用。

衛福部開放醫院將一次性醫療器材重複消毒再利用，引發民間對病人安全保障的憂心。記者...
衛福部開放醫院將一次性醫療器材重複消毒再利用，引發民間對病人安全保障的憂心。記者羅真／攝影
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衛福部醫材人權
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