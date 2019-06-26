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不塑大使王瞳與霸氣樂團推廣「不塑新時尚」理念

2019-06-26 11:42聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

環保署上午舉行「不塑新時尚 #ifollow」記者會，署長張子敬出席，不塑大使王瞳與霸氣樂團成員攜手推廣「不塑新時尚」理念，環保署規定7月1日起，百貨公司、連鎖速食店等四大場所內用餐飲，不得提供一次用塑膠吸管。上午記者會邀提早實施的業者、學校等呈現不塑消費、不塑飲食等活動推動成果，環保署長張子敬表示，希望別因我們一點點方便，傷害其他生物，相信大家會從生活中發現沒了吸管，還是可過得很好。

環保署上午舉行「不塑新時尚 #ifollow」記者會，推廣「不塑新時尚」理念。記...
環保署上午舉行「不塑新時尚 #ifollow」記者會，推廣「不塑新時尚」理念。記者曾吉松／攝影
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環保署上午舉行「不塑新時尚 #ifollow」記者會，署長張子敬出席，不塑大使王...
環保署上午舉行「不塑新時尚 #ifollow」記者會，署長張子敬出席，不塑大使王瞳與霸氣樂團成員攜手推廣「不塑新時尚」理念。記者曾吉松／攝影
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環保署規定7月1日起，百貨公司、連鎖速食店等四大場所內用餐飲，不得提供一次用塑膠...
環保署規定7月1日起，百貨公司、連鎖速食店等四大場所內用餐飲，不得提供一次用塑膠吸管。環保署長張子敬表示，希望別因我們一點點方便，傷害其他生物，相信大家會從生活中發現沒了吸管，還是可過得很好。記者曾吉松／攝影
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不塑大使王瞳與霸氣樂團成員攜手推廣「不塑新時尚」理念。記者曾吉松／攝影
不塑大使王瞳與霸氣樂團成員攜手推廣「不塑新時尚」理念。記者曾吉松／攝影
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環保署吸管
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