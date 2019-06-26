拚反核公投成案 環團：9月底前拚30萬人連署門檻

2019-06-26 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



蔡英文總統推動能源轉型政策逾三年，聯合報系願景工程本周公布能源政策民調，數據顯示，仍有近六成受訪者不知方向。台灣環境保護聯盟、台灣反核行動聯盟等環保團體表示，應繼續修正公投法，於公投前進行更多政策溝通，環團也將透過更多宣傳與教育工作，持續推動反核公投，爭取9月底達到30萬人連署門檻，於10月初順利送出連署書，讓公投成案。

聯合報系願景工程5月進行全國大型民調，數據顯示，國人對於台灣整體能源資訊的掌握度，在去年底能源公投選舉後仍然偏低，整體能源資訊認知不足，讓國人的能源政策判斷及選擇充滿矛盾。

環保團體現在正推動反核公投，不過，他們憂心民眾對於能源資訊的誤解，可能影響公投結果。多個環保團體、學者共同召開記者會，呼籲公投法修法仍需要更完善，讓民眾對於能源更有認知，才能做出有效公投。

台灣環境保護聯盟會長劉志堅表示，公民投票是「能源政策由全民決策、全民參與」，是理性的民主精神，不過，環團觀察到，去年的公投第16案結果，並不能代表真正的民意，這次的民調也顯示能源選擇的矛盾結果。史英表示，數據顯示目前仍有不少民眾對於能源資訊不理解，必須認知現在推動廢核公投，是一個教育工作，要讓正確資訊有效溝通，這將是未來工作重心與主力。

環團表示，本周六將在全台各地火車站如台北、花蓮、台東、新竹、彰化等地擺攤進行連署行動，與會團體代表將身穿台灣反核行動聯盟「核電終結者」的復刻版白色T恤，一舉把意圖僵屍復活的核四徹底終結。