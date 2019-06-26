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春遊補助無效 北台灣錢發不出去？觀光局：會檢討

2019-06-26 11:32聯合報 記者董俞佳╱即時報導

交通部觀光局4月推出春遊補助，將於6月30日截止。目前各縣市冷熱兩樣情，以東台灣、離島、高屏反應最熱烈，北台灣補助額度則剩最多，外界質疑，成效有限，才導致「錢發不出去」。學者建議，如果政府預算有限，應該花在刀口上，衝高淡季旺日的住房率。觀光局表示，春遊結束後相關建議都會納入評估討論。

根據觀光局資料顯示，目前北台灣反應比較淡，舉例來說，台北市800萬元經費仍有700多萬餘額、新北市仍有400多萬、桃園市還有600多萬，被認為不夠有號召力，錢發不出去。自由行住宿方面，東台灣宜蘭、花蓮、台東、高雄、屏東、澎湖都已用盡。但新北市、台北市、桃園市都剩超過3萬間房間數。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，春遊補助執行率較高的是宜、花、東、高屏，都是去年暖冬補助適用對象，都熟悉補助的機制，澎湖則是因花火節旅客最多，因此執行率很高。

黃正聰說，台北市的客源以外國人居多、其次是國人散客、團客最少，由於住房率高，而春遊只補助旅客每房500元，旅宿業者不會很積極辦理。以後如果再辦理暖冬補助，可考慮輔導這些縣市爭取國際客人。

黃正聰分析，執行率不高的原因包括，補助只有500元，對民眾出遊的誘因很低，另外，行銷活動來得太慢，很多縣市6月中、下旬才完成招標，如果只是500元，暑假的平日、淡季的周五都可以考慮補助，如果政府預算有限，是應該花在刀口上，衝高淡季旺日的住房率。

對此，觀光局業務組組長劉士銘表示，待春遊結束後會跟地方政府檢討，看是否有什麼需要改進的地方，至於未來會不會再續辦補助，劉士銘表示，如果還需要補助，會再研議。

交通部觀光局4月推出春遊補助，將於6月30日截止。本報資料照片
交通部觀光局4月推出春遊補助，將於6月30日截止。本報資料照片
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