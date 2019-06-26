願景／即期鮮食打折後 全家下一步：5年建AI供應鏈

2019-06-26 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 郭琇真 ╱即時報導



全台擁有3400家門市的全家便利商店不久前，宣布鮮食「到期前7小時打7折」，用減價讓架上食品完銷，減少剩食。據全家統計，依商圈不同，平均可減少10%至40%的潛在報廢食品。

不過超商加盟者質疑，打折真能減少剩食嗎？因為業內有套「完銷就加訂」的潛規則，通路商會要求店長最多得訂比銷量多5%的商品數量，好讓架上「陳列豐富」，所以政策若不改，即期促銷不是辦法。

超商剩食99%是鮮食

目前台灣沒有量販店、超市、超商等通路每年丟棄食物量的統計。「聯合報系願景工程」2016年曾引用亞太糧損資料庫APIP-PHLOWS數據指出，台灣一年糧食總損耗至少373萬噸，其中物流通路端的浪費約46萬噸，若以每桶155公斤、高90公分的廚餘桶計算，可堆成7.4座101大樓高。

主婦聯盟環境保護基金會曾調查發現，量販店棄置的剩食金額約占月營業額0.5%至3%，超市則為0.1%至1.2%，由此換算統計，量販店和超市每年丟棄的食物將近40億元。

每種通路的剩食狀況不盡相同，量販店和超市以新鮮蔬果、肉類、海鮮為主；超商9成9都是即食性的食品，例如御飯糰、涼麵、微波便當、麵包等，這類鮮食保存期限很短，僅1到3天。

全家推出「友善食光」機制，鮮食到期前7小時自動打折。目前包含全聯、家樂福甚至OK便利商店等通路都有即期品促銷活動，只不過須仰賴人力貼標、收銀機操作，有人為疏失的風險，「為此我們決定從科技著手，導入實施多年的食控條碼。」全家公共事務暨品牌溝通室部長林翠娟說。

2004年，全家因和日本甜點工廠合作開發手工甜點，為防止門市人員誤賣過期變質的甜點，開發一套資訊系統，寫入商品條碼，讓過期食品結帳時自動發出警示音，進而達到攔截的目的，如今這套系統也運用到鮮食商品中，不須人力篩選，收銀機就可自動辨別、打折。

加盟主：友善食光治標不治本

不過這項策略在IFRA中華國際連鎖加盟者交流暨權益促進會理事長陳縯家眼裡，恐治標不治本。

為凸顯超商的剩食議題，陳縯家去年集結幾位加盟主，將剩食寄到主婦聯盟、環保署等單位，引發社會關切。他說，業內競爭非常忌諱機會損失，為減少機會損失，各大超商會要求加盟主多訂商品，不准完銷，好讓架上能「豐富陳列」。

他曾計算過一項商品最多若有5%報廢，就不會被總公司要求增量訂購，換算下來，業內估計超商一個月報廢品金額大約要4萬元。

他表示，超商商品所有權在總部，過了收銀機後才是店鋪的，報廢品形同由店家買單，對總公司來說，他們的營業額等於「銷售」加上「過期」，因此長期以來各大超商業者並不會主動回應這議題。

專家：善用AI 從源頭減少剩食

長期研究服務業管理的台大管理學院兼任副教授黃崇興表示，超商要減少食物浪費，業者和加盟主須各退一步，一同開發智能訂貨系統，透過大數據收集，建構精準的存貨管理模式，從源頭減少生產過剩，同時設計因地制宜的促銷方式，鼓勵加盟主將不得已賣不掉的商品打折促銷，訂購過多的則要有檢討機制，讓遊戲規則賞罰分明。

林翠娟指出，全家有9成門市都是加盟店，長期以來剩食被視為「產業議題」，報廢成本由加盟主負擔，若負擔過重，過去總部會用補貼來彌補其損失，但隨著這幾年台灣和國際社會越來越重視，食物浪費已成「社會議題」，公司不得不思考如何正面解決問題。

林翠娟表示，友善食光只是第一步，全家正規畫花5年時間，建構智能供應鏈，透過AI技術，讓訂購預測系統更精準，拉近生產和銷售間的差距，努力在滿足消費者需求跟加盟主擔憂的報廢間找到平衡。