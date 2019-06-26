交通部：參與美國前站查驗計畫 赴美轉機入境更便利

2019-06-26 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



交通部政務次長黃玉霖於華府與美國土安全部運輸安全署代表，共同見證台美一站式保安合作意向書簽署約本交換儀式，美國機場赴桃園機場的托運行李可免重複安檢。交通部表示，樹立台美航空保安合作新里程碑，現在也積極推動參與美國前站查驗計畫，完成後，由桃園國際機場飛往美國的旅客，轉機與入境作業將更便利。

交通部表示，黃玉霖在美國當地時間25日下午1時，於美國在台協會華府總部與美國土安全部運輸安全署派駐國務院執行顧問Eric Sarandrea，共同見證「在桃園國際機場轉機託運之行李在美國在台協會代表之領域檢查意向書」(即台美一站式保安(One Stop Security)合作意向書)簽署約本交換儀式。

交通部表示，此意向書簽署，將使美國機場赴桃園國際機場轉機旅客託運行李免除重複安檢，享有更便捷的轉機過程，縮短轉機時間，大幅提升桃園機場轉機效率與便利性，為台美航空保安合作樹立新里程碑。

交通部表示，為避免不必要的重複安檢，提升台灣機場轉機競爭力與效率，民航局近年積極推動一站式保安工作，在美國運輸安全署與民航局的合作下，自去年3月起，針對美國舊金山及西雅圖機場至桃園機場轉機的託運行李開始實施免除安檢措施，成效良好。

交通部表示，一站式保安合作意向書簽署為台美近年交通運輸合作重要成果，為未來雙方進一步合作奠定良好基礎。

交通部表示，目前也積極推動參與美國前站查驗計畫(Preclearance)，後續待美國海關暨邊境保護局(CBP)公布申請條件與辦法後，我方將盡速提出申請，並與美方進行相關實質協商作業。