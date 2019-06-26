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吳德榮：今年颱風季提前爆發已不可能

2019-06-26 07:20聯合報 記者董俞佳╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天鋒面已北移至華中，台灣附近低層水氣仍多，大氣不穩定。北台灣雲量少、可見陽光；未下雨前，天氣悶熱。

他說，清晨海峽南部對流發展，移入陸地；午後陸地上熱對流發展；皆有局部陣雨或雷雨的機率，注意氣象局的特報。北部氣溫約在23至33度、中部24至33度、南部25至34度、東部24至33度。

他表示，明天、周五低層大氣水氣略減，午後仍有強對流發展，帶來有局部陣雨或雷雨，西南風遇地形有輻合作用，清晨在沿海對流發展，影響有延續至上午的機率；未下雨前，天氣悶熱。

周六、周日太平洋高壓仍偏弱，西南氣流輸送低層水氣，大氣持續不穩定；西南氣流遇地形輻合，易發展雲雨；午後對流活躍，影響範圍大；白天未降雨時，天氣很悶熱。

下周一、二漸轉偏南至東南風，天氣炎熱，大氣仍不穩定，午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，南部、東南部迎風面亦有局部陣雨。

他說，今年的梅雨季自5月1日起，前四道鋒面皆為移動性，第五、六道則為滯留鋒，都帶來不少降水；另外午後對流，也有一些貢獻。

吳德榮說，今起至6月底，不但還在氣象局定義的梅雨季之中，太平洋高壓偏弱、低層西南氣流帶來水氣，大氣很不穩定，仍有劇烈天氣發生的機率，要注意防範；可別因滯留鋒不再影響，而掉以輕心。這也是氣象局將梅雨季定義為從5月初至6月底的主要緣故，因為並非只有滯留鋒會帶來劇烈天氣及災害，還有其他天氣系統也會。

他說，氣象局今晨2時發布的熱帶性低氣壓消息顯示，其已向北迴轉，無侵台機率；是否能發展成第三號颱風？機率也偏低。無論它是否能成颱，今年颱風季提前爆發已不可能，因至6月底氣候平均值為4.7個，而今年至今只有2個。

吳德榮說，氣象局今晨2時發布的熱帶性低氣壓消息顯示，其已向北迴轉，無侵台機率；是...
吳德榮說，氣象局今晨2時發布的熱帶性低氣壓消息顯示，其已向北迴轉，無侵台機率；是否能發展成第三號颱風？機率也偏低。無論它是否能成颱，今年颱風季提前爆發已不可能。圖／取自氣象局網站
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