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蝦和維生素Ｃ一起吃會暴斃？ 專家：哪有這種事

2019-06-26 07:15聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

網路流傳，一名女生無故七孔流血暴斃，驗屍結果是「砒霜中毒」死亡，原因是死者生前吃了大量的蝦，且每天服用維他命Ｃ，因此在「腹內產生的砒霜」造成死亡。貼文還誆稱，蝦等軟殼類食物含有大量濃度較高的「五鉀砷化合物」，在服用維生素Ｃ會因化學作用轉變為有毒的「三鉀砷」，也就是砒霜，會使人七竅出血中毒。

對此，毒物科專家澄清「哪有這種事！」自然界中的海鮮類確實有砷存在，但卻是無毒的「有機砷」，與維生素Ｃ並不會產生化學毒性，民眾不要輕信傳言。

林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海表示，砷廣泛存在於自然界，如水、空氣、土壤內，如果照網路傳言的說法，可能很多人都會因為砷中毒而身亡。

砷分成兩大類，一種是有機砷，另一種是無機砷；其中，海產類食物普遍存在有機砷，但是有機砷並沒有毒性，也不會與維生素Ｃ或其他食物產生化學作用，而形成砒霜，讓人中毒。

「自然界存在的砷都是無毒的有機砷」，顏宗海進一步解釋，有毒的無機砷則分為三價砷與五價砷，皆屬於致癌物質，研究證實會導致肝癌、肺癌、皮膚癌或神經病變、周邊血管疾病等。

早年台灣南部流行的烏腳病，就是長期飲用含有無機砷的地下水而致病，至於地下水遭無機砷汙的來源，有可能是工業或是農藥汙染。

顏宗海說，砒霜是三價砷（三氧化二砷），而非網路傳言所指的「三鉀砷」，三價砷含劇毒，如果誤食，確實會出現急性中毒現象，由於砒霜侵蝕口腔、腸胃道黏膜，誤食確實會造成七孔流血死亡，但砒霜（三氧化二砷）僅在部分化學實驗室作為實驗用途，一般民眾並沒有管道可取得。

顏宗海表示，這篇網路貼文的謬誤，主要是撰文者不了解有機砷和無機砷的差別，將二者混為一談，甚至出現吃蝦子加上維生素Ｃ會造成暴斃的煽動性言論，現實中並不會出現這樣的化學作用，況且東南亞有許多以檸檬佐海鮮的料理，例如檸檬蝦、檸檬魚等，「如果照這樣的說法，不就死一堆人」，怎麼還會有這類美味的東南亞料理？

網路謠言指，蝦子和維他命Ｃ一起吃，會在體內產生砒霜中毒而死亡，但專家表示並無此事...
網路謠言指，蝦子和維他命Ｃ一起吃，會在體內產生砒霜中毒而死亡，但專家表示並無此事，呼籲民眾誤信謠言。圖／擷取自line貼文
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醫師指出，自然界中的海鮮類確實有砷存在，但卻是無毒的「有機砷」，與維生素Ｃ並不會...
醫師指出，自然界中的海鮮類確實有砷存在，但卻是無毒的「有機砷」，與維生素Ｃ並不會產生化學毒性，民眾不要輕信傳言。本報資料照片
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中毒東南亞地下水
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