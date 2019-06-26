蝦和維生素Ｃ一起吃會暴斃？ 專家：哪有這種事

2019-06-26 07:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



網路流傳，一名女生無故七孔流血暴斃，驗屍結果是「砒霜中毒」死亡，原因是死者生前吃了大量的蝦，且每天服用維他命Ｃ，因此在「腹內產生的砒霜」造成死亡。貼文還誆稱，蝦等軟殼類食物含有大量濃度較高的「五鉀砷化合物」，在服用維生素Ｃ會因化學作用轉變為有毒的「三鉀砷」，也就是砒霜，會使人七竅出血中毒。

對此，毒物科專家澄清「哪有這種事！」自然界中的海鮮類確實有砷存在，但卻是無毒的「有機砷」，與維生素Ｃ並不會產生化學毒性，民眾不要輕信傳言。

林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海表示，砷廣泛存在於自然界，如水、空氣、土壤內，如果照網路傳言的說法，可能很多人都會因為砷中毒而身亡。

砷分成兩大類，一種是有機砷，另一種是無機砷；其中，海產類食物普遍存在有機砷，但是有機砷並沒有毒性，也不會與維生素Ｃ或其他食物產生化學作用，而形成砒霜，讓人中毒。

「自然界存在的砷都是無毒的有機砷」，顏宗海進一步解釋，有毒的無機砷則分為三價砷與五價砷，皆屬於致癌物質，研究證實會導致肝癌、肺癌、皮膚癌或神經病變、周邊血管疾病等。

早年台灣南部流行的烏腳病，就是長期飲用含有無機砷的地下水而致病，至於地下水遭無機砷汙的來源，有可能是工業或是農藥汙染。

顏宗海說，砒霜是三價砷（三氧化二砷），而非網路傳言所指的「三鉀砷」，三價砷含劇毒，如果誤食，確實會出現急性中毒現象，由於砒霜侵蝕口腔、腸胃道黏膜，誤食確實會造成七孔流血死亡，但砒霜（三氧化二砷）僅在部分化學實驗室作為實驗用途，一般民眾並沒有管道可取得。