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女嬰發燒放塞劑 護理師疑錯放陰道

2019-06-26 00:09聯合報 記者鄭國樑／桃園報導

一位媽媽在爆料公社指出9個多月的女兒到診所，護理師錯放塞劑位置。圖／取自爆料公社
一位媽媽在爆料公社指出9個多月的女兒到診所，護理師錯放塞劑位置。圖／取自爆料公社
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桃園市一位媽媽在爆料粉團指出，9個多月大的女兒發燒護理師醫師指示幫女兒放塞劑時，兩次都滑出來，第3次強調「有塞進去」，結果發現疑似在女兒陰道口不是塞在肛門正確位置，而且有點出血。

媽媽表示，當場哭著責問護理師，醫師也來了解情形，並要護理師再拿塞劑過來。媽媽說，醫師原本要親自塞，但她哭著說「都已經流血了，你們還要塞... 」，醫生護理師都不說話，後來護理師去拿紗布棉花棒藥膏來，說有傷口要幫她擦藥，「那是什麼部位，我怎麼可能讓妳這樣.. 」，媽媽見醫護不道歉，拒絕診所再進行醫療行為，當下無助的走出。

診所院長昨天表示，雖然肛門和陰道位置相近，但護理師都有經驗，塞錯機率微乎其微，塞劑有兩次會滑落是因為女童身體搖動，所以過程並不順利，不然正常情況不可能塞錯，現場退掛號費，後來也連絡媽媽說明和溝通，媽媽改帶女兒到其他診所或提告與否都予尊重。

院長表示，塞藥劑時未仔細檢查女嬰是否有傷口，當母親反映有出血狀況時，經查看不認為有出血情形，應是尿布疹造成的紅腫，對於造成家屬困擾感到抱歉。

桃園市衛生局指出，昨天稽查時，診所表示看診時因為幼女發燒攝氏39.5度，醫師開立半顆塞劑，由護理人員協助，因小孩哭鬧掙扎，所以塞劑滑出2次。至於是否塞錯，仍需要進一步訪查嬰兒的媽媽釐清情況。

護理師醫師發燒
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