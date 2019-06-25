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2歲童熱衰竭 母衝派出所求助…警飛車送醫救醒

2019-06-25 23:22聯合報 記者郭政芬／新竹報導

新竹縣竹東鎮一位母親抱著失去意識的兩歲男童，前往派出所請求協助。 記者郭政芬／翻...
新竹縣竹東鎮一位母親抱著失去意識的兩歲男童，前往派出所請求協助。 記者郭政芬／翻攝
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新竹一名兩歲男童裡因太熱在家昏倒，母親衝派出所求救， 警員飛車送醫。兒科醫師指出，救護車來前可開冷氣、吹電扇，再用水沖身體或用冰毛巾擦身體降溫，爭取急救時間。

前天下午4點多，新竹縣竹東鎮一名母親抱著失去意識2歲男童，到二重埔派出所求救，情況相當危急，備勤警員廖啟宏確認男童氣息微弱且失去意識，情況十分緊急，為爭取黃金救命時間，不等到救護車到場前，員警立刻請母親抱男童坐上警車，一路鳴警笛、按喇叭直奔醫院，搶救後已甦醒無生命危險。

熱衰竭 先幫患者降溫 爭取急救時間

中國醫藥大學新竹附設醫院小兒科醫師李致任表示，當幼兒熱衰竭可先打119，救護車來之前可先開冷氣，吹電風扇，若在室外的話，盡快把幼兒移到陰涼處，再用水沖小朋友身體或用冰毛巾擦澆身體幫小朋友降溫，並喝開水，爭取急救時間。

「真的很感謝警察救助！」男童母親表示，很感謝竹東警方熱心協助開道護送，且一路上不停地安慰、打氣，這一段路程是她這輩子最煎熬的路程，孩子送醫後狀況已經漸趨穩定，因為有警方的即刻救援，才能讓心肝寶貝平安無事。

警方指出，當時正值下班時間，且竹東鎮道路較狹小容易塞車，警方鳴警笛護送、按喇叭直奔醫院，原本20分鐘以上車程，不到10分鐘就趕到，搶救後已甦醒無生命危險，但當天仍留院觀察。

新竹救護車
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