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終於回歸本業！拿坡里開「炸雞專賣店」 網笑：被披薩耽誤好久

2019-06-25 20:55聯合新聞網 綜合報導

拿坡里披薩的人氣商品炸雞，這次要開專賣店，引發網友討論。 翻攝自PTT
拿坡里披薩的人氣商品炸雞，這次要開專賣店，引發網友討論。 翻攝自PTT
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炸雞控有福了！三商集團旗下的「拿坡里披薩」，以道地義式披薩與親民價格在台灣擁有廣大支持者，其中讓網友瘋狂的炸雞更是曾被評選為「最愛炸雞店」冠軍，引發一波炸雞浪潮。有網友就在PTT八卦板發文，發現公司附近竟掛著「拿坡里炸雞」的招牌，笑稱「終於回歸本業了！」

以台灣速食產業而言，兩大龍頭麥當勞與肯德基各有擁護者，不過先前綜合各方意見後，網友統整出最完美的搭配方式便是麥當勞薯條、肯德基蛋塔、拿坡里炸雞、摩斯紅茶，其中經常被推爆的拿坡里炸雞，竟然被網友捕捉到即將開店了。

一名網友在PTT八卦板發文，表示自己在台北市中山區農安街發現一間新店面，招牌上居然是「拿坡里炸雞店」，讓網友們又驚又喜，直呼好感人「拿坡里總算認清本業是賣炸雞的」。消息一出，立刻引起網友們熱情討論，紛紛表示「終於願意正視自己的才能了」、「被披薩耽誤的炸雞店」、「終於回歸本業，炸雞超好吃der」；還有人開玩笑的說「所以肯德基什麼時候要改蛋塔？」、「期待，肯德基蛋撻店」、「肯德基蛋塔？華堡王？沙拉吧世家？」

拿坡里公司則給予確切回應「確定要開炸雞店，但時間點與內容還不清楚」，人力銀行已經開始在徵門市員工，工作內容透露預計6月30日正式開幕，炸雞控可以準備出發了！

拿坡里披薩的人氣商品炸雞，這次要開專賣店，引發網友討論。 翻攝自PTT
拿坡里披薩的人氣商品炸雞，這次要開專賣店，引發網友討論。 翻攝自PTT
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