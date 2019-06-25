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農業十大新制 假訊息最重罰30萬、口蹄疫拔針滿一年

2019-06-25 19:55聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

下半年有一連串農業新制，跟民眾生活息息相關。包括6月21日立法院剛三讀通過糧食管理法、農產品市場交易法，即將經過總統公布生效，發布不實訊息影響農產品交易價格或農民收益，最重可罰30萬元。農民職災擴大納保對象，只要實際從事農務工作，已領社會保險年金的退休人士或新住民也可參加。更重要是今年7月1日我國口蹄疫「拔針」將滿一年，可向世界動物衛生組織申請成為口蹄疫非疫區，為我國養豬業重要里程碑。

●散布農產品、糧食假訊息 最重罰30萬

日前有媒體報導「文旦柚200萬斤丟到曾文溪」造成柚子價格狂跌，農委會已將案件交由NCC處理。為加強遏止散布不實農產品訊息，干擾農民收益與社會秩序，農糧署修正「農產品市場交易法」，任何人不得故意散播影響農產品交易價格的謠言或不實訊息，若違反規定，足生損害農產品運銷秩序者，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

另也修正糧食管理法，任何人不得故意散播影響市場糧食交易價格或主管機關執行糧食產銷、收購公糧計畫謠言或不實訊息；違反規定，足以損害農民收益或消費者權益者，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

以上兩案都已於6月21日立法院三讀通過，等待總統公布施行。

●口蹄疫拔針將滿1年 我國明年可望成「非疫區」

台灣本島、澎湖及馬祖地區偶蹄類動物已於去年7月1日起停止施打口蹄疫疫苗，並進入疫情監控階段。若持續監控一年沒有口蹄疫病毒活動及案例發生，符合向世界動物衛生組織（OIE）申請成為不施打口蹄疫疫苗非疫區資格，農委會將於今年9月6日前完成申請。若順利，我國可望於明年5月取得OIE認定，達成我國撲滅口蹄疫目標，有利國際貿易談判。

●持續推動秋行軍蟲災害緊急應變措施

秋行軍蟲為國際間重要農業害蟲，主要危害玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等經濟作物，6月3日起重要寄主產區及各港口機場布設500個性費洛蒙偵察點。6月11日成立中央秋行軍蟲災害緊急應變小組，地方政府亦同步成立監控處理小組。

防檢局已設立通報專線0800-039-131，相關業者與農民赴田間巡檢，如有發現害蟲可直接撥打專線，或利用防檢局防疫小尖兵臉書、防檢局Line@上傳照片、影像等進行通報以利快速鑑定，並採取緊急防治措施。

●農業保險擴大試辦 二期水稻、禽流感、多種水果都可保

農委會推動試辦農業保險，截至108年5月24日，已陸續開辦15項保險，累計投保件數達2.8萬件、投保金額59.5億元、投保面積4.7萬公頃、投保家禽隻數218萬隻。

108年下半年預計將銷售保單有二期水稻、家禽禽流感、農業設施、木瓜、梨、芒果、鳳梨、石斑魚及虱目魚，以及新增棗、番石榴及鱸魚等保險商品。對於投保農民提供三分之一至二分之一保險費補助，地方政府亦得再提供部分補助，鼓勵農民踴躍投保。

●農民職災保險 擴大納保對象

農民職業災害保險去年11月1日開始試辦，各界反應實際從事農業工作、但已領取社會保險老年給付者，無法參加農保，以致於無法加入農民職業災害保險。為保障從事農業工作者的職業安全及經濟補償，農委會擬將有實際從事農業工作且為全民健康保險第3類被保險人者，納為農民職業災害保險加保對象，最快7月上路。

●農業外籍移工 開放申請

為改善農村人口老化及從業人力減少，農委會向勞動部申請開放外國人從事乳牛飼育工作與外展農務服務試辦方案。即日起，有意擔任外展機構的農民團體或符合資格的合作社、非營利組織，可向農委會申請，負責引進外籍移工、工作分派、住宿與膳食安排、生活管理規畫、教育訓練、職場安全措施及必要交通接送等管理工作。

未來有缺工需求且具農、林、漁、牧經營事實的工作場域，可透過外展機構指派外籍移工，提供相關農務服務，協助改善缺工情形。

●國家森林遊樂區 可用悠遊卡、一卡通買票

今年7月中旬起，太平山、滿月圓、內洞、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等國家森林遊樂區與烏來台車，將提供民眾使用悠遊卡、一卡通購票服務。

●口頭約實耕人 可參加對地綠色環境給付計畫

自今年第2期作起，以口頭約定方式使用他人農業用地，且實際從事農業生產工作，並以農業為職業的口頭約實耕人，參加「對地綠色環境給付計畫」，將提供口頭約實耕人據以申領農業補貼。

●維護傳統文化 原住民可依法採取森林產物

原基法第19條明定原住民族在原住民族地區，得採取野生植物及菌類，作為傳統文化、祭儀或自用等非營利行為使用。最快6月底或7月初，原住民族部落或團體，得擬具採取計畫，經部落會議同意，向原住民族地區國有林、公有林管理經營機關提案，採取森林產物，作為傳統文化、祭儀或自用之非營利使用。

●甘藍種植登記

今年8月1日起開放甘藍種植登記，可協助政府瞭解甘藍種植情況；使產銷調節措施具有明確目標；保障配合登記農民基本收益。

立法院日前三讀通過假訊息防制相關修法，任何人不得故意散布謠言或不實消息，影響糧食...
立法院日前三讀通過假訊息防制相關修法，任何人不得故意散布謠言或不實消息，影響糧食與農產品交易價格，否則處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。本報資料照片
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