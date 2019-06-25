經典金庸武俠 來華山看「華山論劍」

2019-06-25 19:11 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



「每個人心中都住著一個金庸！」在昌平國小精彩的武術表演與相聲大師馮翊綱情感豐沛的《絕情谷》說書下，金庸展26日正式開幕！協辦展覽的知名武俠小說家鄭丰笑說，這次除了展出金庸許多生前未曝光的手稿外，也設置了桃花島、玉女墓等小說經典佈景的體驗區，讓參展民眾化身武俠小說人物，「自己打降龍十八掌！」

努力的天才

與金庸認識40年的遠流出版社董事長王榮文表示，金庸雖然很早就把小說寫完，可是他後來還是勤學不輟，一生都保持很好的閱讀習慣，他原本以為金庸讀書只是好玩，可是在後來兩次金庸小說的修訂後，他才發現金庸廣泛讀書是為了讓小說的內容、典故更精確。他感嘆金庸雖然成名甚早，但始終都非常努力，讓他非常欽佩。

他提到，這次會將《九陽真經》等金庸生前沒有公開的手稿展出，《九陽真經》有一部分共約4千字的篇幅，金庸當時覺得整個段落放進小說會不太通順，因此把好不容易寫出的一個章節就直接取消刊出，也讓他看到金庸對作品的堅持。

化身金庸筆下人物

「金庸帶給我們的感動，是跨世代的。」鄭丰分享她協辦展覽的體驗。因為這次的任務，她又將金庸的小說拜讀一次，雖然很早就熟讀這些曠世巨作，不過每次翻開都會有不同感動。她提到，連她12歲的小兒子都愛上金庸，希望民眾可以攜家帶眷來體會金庸筆下的江湖。

鄭丰希望民眾來金庸展，體驗身為武俠人物的快感。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook

「這次展覽最重要的是體驗的過程。」鄭丰說，除了金庸生前的私人手稿外，整個展區也設置許多金庸小說裡的場景、金庸早期電視劇的道具，如桃花島、玉女墓、屠龍刀、打狗棒等，還設有各式闖關任務，讓大家有夢想成真的感覺，在展覽中像老頑童周伯通一樣「左手畫圓、右手畫方」。

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