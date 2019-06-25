抗膽鹼藥是神丹？ 罹患痴呆症機率高

2019-06-25 19:10 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



老年人服用抗帕金森氏症、抗抑鬱症的抗膽鹼劑藥物恐更糟，會增加5成罹患痴呆症機率！英國研究指出，一般抗膽鹼劑藥物會被用來治療抑鬱症、癲癇及帕症等，但學者發現，長期服用這些與人類短期記憶有關的藥物，恐產生對腦部的副作用，55歲以上受試者服用過抗膽鹼劑藥物者罹患痴呆症機率高出5成。學者呼籲，醫生在開抗膽鹼劑處方時得更謹慎。

根據《英國廣播公司》報導，抗膽鹼劑藥物是多種疾病的萬用藥物，凡舉抑鬱症、帕金森氏症、精神疾病與癲癇症等，在醫學上都常仰賴抗膽鹼劑藥物。抗膽鹼劑藥物能阻斷神經遞質的物質，但功能不只是針對精神疾病，此藥對失眠、心跳過緩及哮喘等都有幫助。

但日前英國研究公佈實驗結果說明抗膽鹼劑並非「萬用靈丹」，學者追蹤了近6萬的痴呆症患者與22.5萬未患病者，研究了這些人長達20年的用藥歷程，發現55歲以上的老年人若用過強效的抗膽鹼劑藥物，罹患痴呆症的機率比未服用者多達5成。

若更仔細分析，會影響痴呆症患病機率的強效抗膽鹼劑包含抗抑鬱藥、抗帕金森氏藥、抗精神病藥等，至於其他的抗膽鹼劑如哮喘藥物、肌肉鬆弛劑和心律藥物目前尚無風險。

根據《太陽報》報導，學者表示，雖然尚未有假說能支持強效抗膽鹼劑藥物會增加痴呆症患病率，但他們相信兩者必有關聯，他們呼籲醫生要謹慎開抗膽鹼劑藥物，先評估過病人體質和副作用再開處方籤，但以目前研究尚未找到合理假說前，學者認為尋找抑制以上疾病的替代用藥刻不容緩。

對此，國內醫師林淳澤就曾表示說過，抗膽鹼藥物的藥效過於暴力，對人體副作用不小，其實對於短期使用（解決一些短期的精神疾病）算是方便、有效，但若要長期服用，得再與醫師討論，以避免「過了狼群、又入虎穴」的患病狀況。

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