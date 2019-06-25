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別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

33K男當作業員年存35萬！「超刻苦生活」曝光...網驚嘆：很會存

2019-06-25 19:00聯合新聞網 綜合報導

鄉民發文問，新竹工作月薪三萬三，有辦法過完一生嗎？ 示意圖／聯合報系資料照片
鄉民發文問，新竹工作月薪三萬三，有辦法過完一生嗎？ 示意圖／聯合報系資料照片
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「月薪3萬3，有辦法過完一生嗎？」一名男網友在PTT上發文表示自己目前單身，從南部上來到新竹縣上班，已工作兩年半了，月薪3萬3、而年薪大約55萬左右，補充沒和父母伸手拿錢，都靠自己存，敘述自己日常生活習慣，並公布銀行存款證明，讓底下網友全都驚訝萬分，紛紛表示夠了「超強！有夠會存！」

低薪窮忙存不了錢的情況，讓年輕人對未來感到絕望，如果又是從中南部上來的北漂青年更是有感。日前就有一名自稱在新竹做大夜班物料作業員的男鄉民上PTT發文，表示自己通常固定做二休二，一年加班只有十天左右，要幫人代班才會加班。

他補充自己可能會保持單身一輩子，沒有交過女友更不可能交，不買車的原因是因為買不起，如果連車位都無法買的話遑論房子，沒辦信用卡，騎的是中古機車，筆記型電腦使用了9年仍持續使用，從這裡便可以看出生活相當節儉。

另外，他也住在一個月4200的小套房，每月只有吃飯、加油、手機、房租、水電等，沒有昂貴消費，休閒只有看球賽、漫畫、電影等等娛樂，其餘錢全都存起來，月薪3萬3，一年可存33萬，每個月強迫轉帳薪水到另一個帳戶。

依照這樣刻苦的生活習慣，讓網友們相當佩服，紛紛大讚超狂，根本不用擔心能否活到死的問題，「很會存了，領比你多的都不一定可以存那麼多」、「存33萬超強，年收你1.5倍存不贏你」、「你好強喔，這點收入可以存33萬一年」，不過同時也有人提出不同看法，認為這樣的生活有什麼意義，「如果覺得這輩子就這樣，可以過完一生」、「實我不太懂低生活品質的活著是要幹嘛，存錢買塔位嗎」、「最後剩下一個人很孤單的，多存錢，如果想法有改變都來的及」。

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