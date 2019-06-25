2歲男童尿尿困難 竟是腸病毒71型重症惹禍

2019-06-25 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



腸病毒71型病毒活動持續，疾管署今公布，國內新增1例腸病毒71型併發重症病例，北部2歲男童遭腸病毒折騰1個半月，甚至出現尿不出來、腸阻塞，連醫師都認為病程少見，但臨床仍偶爾會有類似個案，適逢腸病毒流行期，若家中寶貝有類似症狀又合併其他重症典型徵兆，應儘速就醫。

疾管署防疫醫師林詠青表示，男童起初只有發燒、疱疹性咽峽炎，直到3周後出現嗜睡、手足麻痺，家人緊急送大醫院，經檢驗確診，住院3周期間又陸續出現解尿困難、腸阻塞等症狀，所幸目前個案狀況穩定，已辦理出院。

林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成說，腸病毒71型喜侵蝕神經細胞，感染後約3至5天就可能出現重症徵兆，當病毒侵蝕脊髓神經，恐造成解尿、排便困難，臨床偶爾會出現這類個案，但「病程長達1個半月真的非常少見」，由於未直接接觸個案，只能揣測或許一開始發燒是其他疾病導致。

林詠青指出，經衛生單位調查，發現男童同住家人及同班幼童都曾有腸病毒症狀，不排除可能感染源為有症狀接觸者。5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，呼籲嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應落實「生病不上課」，並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。

疾病管制署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診共計1萬4千多人次，較前一週上升14.2%。疾管署副署長莊人祥表示，今年門急診就診人數較2017年及2018年同期高，但較2016年同期的2萬6千人次，疫情狀況居中，預估進入7月暑假，幼童群體互動減少，疫情有望降溫。