台灣小提琴家黃俊文 受邀代打小提琴女神慕特
台灣小提琴家黃俊文近年深受矚目，他在6月22日獲Bravo! Vail Music Festival之邀，代替小提琴女神安．蘇菲．慕特上場，與維也納愛樂、柏林愛樂兩團菁英樂手組成的「維也納-柏林室內管弦樂團」，演出莫札特第4號小提琴協奏曲，深受好評。
黃俊文早早成名，2014年曾臨陣替代日本小提琴家Midori，與史拉特金領軍的底特律交響樂團演出西貝流士小提琴協奏曲，獲得樂壇好評，隨即受邀成為紐約林肯中心室內樂協會藝術家。2015年獲得艾佛瑞‧費雪事業獎、2017年獲林肯中心新銳藝術家講，華盛頓郵報讚其為「一位具備完美條件的藝術家，必定將有一番遠大演奏生涯。」
這次他受Bravo! Vail Music Festival邀請， 這是美國最重要的音樂節之一，還是幫小提琴女神慕特代打，甚受注目。黃俊文表示，慕特是他從小就景仰的音樂家，又能有機會站上美國指標性的Bravo!Vail 音樂節的舞台，他深感榮幸。
6月28日黃俊文與 國家交響樂團NSO 及呂紹嘉總監將在台北國家音樂廳首演巴爾托克第一號小提琴協奏曲，其他曲目還包括布拉姆斯《海頓主題變奏曲》、貝爾格三首管絃樂作品。
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