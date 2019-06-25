台灣小提琴家黃俊文 受邀代打小提琴女神慕特

2019-06-25 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台灣小提琴家黃俊文近年深受矚目，他在6月22日獲Bravo! Vail Music Festival之邀，代替小提琴女神安．蘇菲．慕特上場，與維也納愛樂、柏林愛樂兩團菁英樂手組成的「維也納-柏林室內管弦樂團」，演出莫札特第4號小提琴協奏曲，深受好評。

黃俊文早早成名，2014年曾臨陣替代日本小提琴家Midori，與史拉特金領軍的底特律交響樂團演出西貝流士小提琴協奏曲，獲得樂壇好評，隨即受邀成為紐約林肯中心室內樂協會藝術家。2015年獲得艾佛瑞‧費雪事業獎、2017年獲林肯中心新銳藝術家講，華盛頓郵報讚其為「一位具備完美條件的藝術家，必定將有一番遠大演奏生涯。」

這次他受Bravo! Vail Music Festival邀請， 這是美國最重要的音樂節之一，還是幫小提琴女神慕特代打，甚受注目。黃俊文表示，慕特是他從小就景仰的音樂家，又能有機會站上美國指標性的Bravo!Vail 音樂節的舞台，他深感榮幸。