三要三不！農委會一張圖教你買好吃火龍果

2019-06-25 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



每年6至12月間是紅龍果盛產時期，農委會台南區農業改良場指出，今年夏季陽光充足，甜度風味更勝以往。民眾若上市場選購火龍果，記得「三要三不」指南：要挑外型飽滿、轉色程度高、鱗片及切口新鮮者；不要挑病蟲害及受傷果、鱗片及切口枯萎發霉、裂果及轉色不良者。

紅龍果又稱火龍果，是仙人掌科的熱帶果樹，由於收成快加上價格穩定，近年來種植面積快速增加，全台約2800公頃，其中以彰化縣種植最多，其次為屏東縣、南投縣、台南市及嘉義縣等地。

台灣種植的紅龍果依果肉顏色可區分為「白肉種」與「紅肉種」兩大類。白肉種主要品種為「越南白肉種」，主要產期為6至11月；紅肉種以「大紅」及「富貴紅」品種栽種最廣，主要產期於5至12月，近年藉由夜間燈照產期調節技術的運用，幾乎可以達到周年生產。

台南區農改場指出，選購紅龍果要挑選外形渾圓飽滿，果皮轉色均勻鮮豔，果萼端（縮口處）果皮完全轉色，鱗片反捲及轉紅達1半以上，無擦壓傷、病蟲害或裂果，鱗片及果梗切口新鮮者為佳。購買後先放在冰箱冷藏，約可儲藏1至2周。

台南區農改場說，紅龍果外觀鮮紅飽滿喜氣，白肉種口感清甜爽脆，紅肉種口感細軟多汁，且甜度較高，略帶香氣，並含有豐富甜菜紅素，具有抗氧化效果。除了豐富維生素B、C及鐵質等多種礦物質外，也有豐富膳食纖維及果膠類物質，對潤腸通便效果相當顯著。