長照2.0服務24萬人 陳時中：太多人不知道

2019-06-25 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



副總統陳建仁今公布，截至今年5月，接受長照2.0服務民眾共24.2萬人，比去年同期大幅成長。但對比國內長照需求人數70多萬人，服務涵蓋率仍占不到四成。衛福部長陳時中說，長照2.0最大缺點是太多人不知道，呼籲民眾發揮社區力量找出長照弱勢家庭，共同預防照顧悲歌再發生。

台灣居家服務策略聯盟、台灣長照及高齡健康管理發展協會及台北醫學大學共同主辦「2019亞太長照發展策略國際研討會」，陳建仁及陳時中均應邀出席。

陳建仁致詞時公布長照2.0服務使用人數，截至今年5月達24.2萬人，比去年同期大幅成長。他說，我國長照需求迫切，為讓長照永續發展，政府積極整合資源並擴大民間參與，以建構優質、平價且普及的長照體系。

但陳時中隨後於演講時表示，長照2.0用過的人都說好，服務使用人數也倍數成長，可惜最大缺點是很多人還不知道。他曾參加電視台談話節目，詢問來賓知不知道1966長照專線，結果全場沒人知道，「努力宣導還是很困難。」

陳時中說，不少出現照顧悲劇的家庭是低收入戶，政府可全額補助他們所需的長照服務，明明制度在卻無法解決困境，「因為民眾就是不知道。」

「是社區出了問題。」陳時中說，社區有協會也有鄰里長，卻沒人願意伸手做資源連結。他籲請民眾在社區內發揮合作力量，幫忙找出長照弱勢家庭，同時推動地方創生，才能永續發展。

衛福部今年擬投入50億元，於全台資源不足鄉鎮興建公共化住宿式長照機構，預計共4000床。但國內長照住宿機構共11萬床，入住率8成多並未住滿，此舉被外界批評恐淪蚊子館。

陳時中說，住宿機構沒住滿的原因是品質不符需要，他認為在都市化區域建置銀髮住宅最務實可行，住宅內有住宿機構、日照中心及居家服務等，能讓照顧效率更好。偏遠地區以公辦公營方式經營，都市則鼓勵民營加入，一同並進。

此外，不少身心障礙團體反映，長照體系的居家照服員薪水明顯提升，卻也因此搶走身障機構的照服員，人力流失嚴重。