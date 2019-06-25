酒駕7月起重罰 拒測最高罰18萬

2019-06-25 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今年7月1日多項民生新制將上路，包括內用餐飲不得提供一次用塑膠吸管，行人穿越道未禮讓白手杖、導盲犬最高罰7200元，另外，為遏阻酒駕，新制也將加重酒駕罰鍰、新增連坐處罰，酒駕拒測最高罰18萬元等。

交通部路政司副司長張舜清表示，7月1日起對汽車駕駛人酒駕罰鍰提高為3萬元至12萬元，對機車駕駛人仍維持1萬五千元至9萬元；新增累加罰鍰規定，5年內第二次酒駕超標以罰鍰最高額處罰，第3次以上違規，按前次罰鍰金額加罰9萬元。原本拒絕酒測罰鍰是9萬元，新規定提高至18萬元，且新增每次加罰18萬元。

另汽車駕駛人酒駕且酒精濃度超過標準，吊扣駕照延長為1至2年；若附載未滿12歲兒童或因而肇事致人受傷者，吊照也增為2至4年。酒駕肇事致人重傷或死亡案將沒入車輛，包括駕駛人即為車輛所有人、以及並非駕駛所有的車輛。

另也新增連坐處罰，汽機車駕駛人酒駕超標，可處18歲以上的同車乘客處6百元至3千元罰鍰。但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客除外。裁罰基準為未滿廿歲的乘客罰六百元至九百元，對年滿廿歲的乘客罰鍰分日間及夜間，夜間罰1500元至1900元，日間罰2200元至3000元。此外，騎自行車酒駕超標也會受罰，要特別注意。

另外，為減少一次用塑膠吸管之使用，環保署7月1日起政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等四類對象，內用餐飲不得提供一次用塑膠吸管，但取得「生物可分解塑膠」環保標章，以及工廠出廠已附有吸管的商品不在管制範圍。違反者第一次勸導，第二次起處1200元至6千元罰款。