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別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

花蓮嬤製「全台最早咖啡」給日軍喝 協會挖真相驚呆...不是豆子

2019-06-25 17:52聯合新聞網 綜合報導

日本時代在豐田拍攝的咖啡樹照片。 圖／臺灣大學圖書館
日本時代在豐田拍攝的咖啡樹照片。 圖／臺灣大學圖書館
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先前因有阿嬤把台灣黑熊當狗狗養而聲名大噪的豐田村，據傳為全台最早產咖啡的所在，甚至連日本研究者大平洋一也曾在論文中提及，讓當地的協會人員相當訝異，問了長輩卻始終問不到這段歷史，此事便暫且擱著，直到最近在村民的引介下，終於聯絡上一位在日本時代出生、現年已90幾歲的呂阿嬤，挖掘出了「驚人」真相。

原以為封存在歷史洪流裡的故事在一名居民透露下有了轉機，居民表示過去豐田有個太白粉工廠，原屋主呂月嬌阿嬤已經九十幾，日本時代出生，現居住在台北給孩子們照顧，經過研究員多方嘗試總算聯繫成功，阿嬤激動的托自己的孩子帶她回到豐田，並接受採訪。

阿嬤先是解釋工廠照片前面一層層階梯式的水槽，是讓樹薯磨成泥狀後放入水中，倒入水槽、順著水槽透過水流一層層沉澱用的沉澱池。將水排乾，樹薯粉挖出來瀝乾、曬乾後幾道工序，才會成為今日看到的樹薯粉。

講著講著，阿嬤突然語出驚人，指著旁邊的房子說：「佇前頭係太白粉工廠，後壁係咖啡工廠。」（那前面是太白粉工廠，後面是咖啡工廠）」）協會聽了大吃一驚：「找了這麼久的咖啡工廠竟然在這！」於是趕緊詢問阿嬤：「阿嬤，以前你們也在這裡烘咖啡哦！」阿嬤：「烘係啥？係用炒的。」（什麼烘？那是用炒的）協會人員聽到這裡放下心，心想非洲的確有這種原始作法，豈料阿嬤語出驚人表示村子沒有出產咖啡豆，讓大家聽了一頭霧水，沒有咖啡豆哪來的咖啡？士兵喝了精神還會很好？

太白粉沉澱池。 圖／社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會
太白粉沉澱池。 圖／社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會
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經過協會人員鍥而不捨的盤問下去，真相才水落石出，原來當時阿嬤們不知道什麼是咖啡，只是把樹薯粉炒一炒，再研磨後泡熱水後便成為「混濁液體」，顏色像是咖啡。當時代的村莊裡面，誰都沒喝過咖啡，只知道那是杯時髦的飲品；見到那杯阿嬤泡的「茶」，便認為是咖啡。於是一傳十十傳百，最後知道豐田產咖啡豆的日本人也聽聞了，於是請阿嬤他們的「咖啡工廠」將豐田出產的「咖啡豆」製成咖啡，為日本前線吃緊的戰事與緊縮的物資作出貢獻。

於是，協會人員找到了咖啡工廠，咖啡豆還是找不到；甚至前陣子與大平洋一先生聯繫時，人員幽默坦承，「仍是不知道如何向他坦白，當時候的咖啡都不是咖啡豆作的……。」

最後，協會在文末向大家呼籲，不要私自將農宅當作工廠，雖然阿嬤的咖啡不是眾人知道的那個咖啡，但是樹薯還是具有高度營養，「畢竟阿嬤從來不會讓你餓肚子。」

繼指熊為狗後，花蓮阿嬤們又一力作讓網友也紛紛笑歪了腰，「感覺跟阿嬤講話會腦中風的樣子」、「蓋趣味的故事」、「好用心的訪談~期待其他社區的故事~」、「畢竟阿嬤從來不會讓你餓肚子ＸＤＤＤ」。

●「花蓮縣牛犁社區交流協會」自2001年創立開始，除了關懷當地老人之外，還會蒐集許多老照片並記錄故事等，延續當地文化；透過對客家歷史、禮俗及生活紀事的追尋，逐漸為豐田勾勒出一個二次移民村的架構。

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