用類固醇會得皮膚病？ 食藥署：亂用才會

2019-06-25 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



被譽為「美國仙丹」的類固醇，學名為「副腎上腺皮質激素」，臨床上對於治療氣喘、過敏性疾病、抗發炎、調節免疫系統、止痛等，都具有效果，但長期、大量使用可能出現副作用，如月亮臉、水牛背、皮膚變薄等。皮膚科醫師提醒，使用類固醇一定要遵循醫囑，病情一旦獲得控制就得停止使用，也呼籲不要隨意到藥局買類固醇使用。

食藥署闢謠專區今針對「聽說使用類固醇會得皮膚病，這是真的嗎？」食藥署解釋，類固醇的效果可以在體內促進或是分解肌肉、脂肪、皮膚，不過，使用上必須要依照病情適度控制類固醇用量，主要是長期使用類固醇將出現副作用。

長期使用外用類固醇，皮膚可能會變薄、肌肉萎縮、瘀青、易長青春痘、色素沈澱等，也可能因此被誤解為使用類固醇反而會出現皮膚疾病；長期使用口服類固醇，則可能使體重增加，像是得到月亮臉、腹部脂肪堆積、水牛背、血糖增高、消化道潰瘍、免疫力下降等。

台北林口長庚紀念醫院助理教授級主治醫師黃毓惠表示，有些患者會自行到藥局，或是直接使用先前沒有用完的類固醇，自行使用，而類固醇分為1到7級，其中1級的藥效最強，有些患者為了讓病灶快點好，自行使用強度最強的類固醇，反而造成嚴重副作用。

黃毓惠說，類固醇只要在醫師的醫囑下使用都是安全的，且類固醇的使用應該是皮膚病灶已經轉好、被控制就得要停用，不該一直使用下去，若是能依照醫囑使用，類固醇的危險性會大幅下降。