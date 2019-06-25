老蔣為何怪台灣電話腐敗？侍從揭兩次消失會面

2019-06-25 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



1949年的大撤退，是國民政府遭受的空前失敗。領導國民政府軍隊成功贏得抗日戰爭的蔣介石，為何在短短一年的時間內，被迫撤退至台灣？時任蔣介石隨扈的樓文淵，以當年的侍衛工作日誌為準，輔以蔣介石日記，著成《老蔣在幹啥？從蔣介石侍從日誌解密1949大撤退》（聯經），透露許多祕辛。

國立政治大學歷史學系教授劉維開在序言中指出，他讀此書，深感其中對蔣在1949年行止有詳細紀錄，深具史料價值，並可作為蔣日記記事之補充。

他說，他撰寫《蔣中正的1949：從下野到復行視事》時，曾參考《民國閻伯川先生錫山年譜長編初稿》1949年6月4日記事：「晚乘火車赴台南，謁蔣總裁」；及蔣日記6月5日所記：「朝課記事後訪閻伯川，商談其組織行政院後之施政方針」，以為蔣氏與閻錫山於台南晤面。

他表示，之後閱樓書6月5日記事：「9時20分偕陳誠同車赴高雄港務局白局長官舍，會晤已經立法院同意出任行政院長之閻錫山，商談組閣後之施政方針」，乃知蔣、閻會面地點為高雄港務局局長白雨生之官舍，並非台南，且與陳誠同車前往。這是因陳誠與白雨生為保定軍校八期同學，陳任任武漢衛戍司令部總司令時，白為築路工程處處長；陳任第六戰區司令長官時，白為第六戰區兵站總監部中將總監。

劉維開說，還有一例是樓書7月13日記蔣在台南空軍招待所，「9時35分見與日方聯繫志願來華參與軍事訓練人員之曹士澂，10時25分辭去」，再於「17時10分見曹士澂，18時辭去」，繼於「21時見王世杰、沈昌煥、黃少谷，22時7分辭出。即第三度見曹士澂，12分辭去」。

劉維開表示，此項資料實為理解台灣戰後時期的日軍顧問團「白團」組成的參考，然閱蔣氏當日日記：「朝課後，召見江杓與曹士澂，聽取其對日本調查之報告，運用日本人才擬定具體整個之辦法，勿使稍有浪費也」、「（下午）再與曹士澂談駐日代表團內容，及運用日人辦法甚詳。晚課後餐畢，以台灣電話腐敗不堪，憤怒異甚，10時後就寢」，並無晚間見王世杰、沈昌煥、黃少谷，以及第三度約見曹士澂之記事。