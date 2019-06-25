腸病毒疫情續升 71型東部檢出多

2019-06-25 16:08 中央社 台北25日電



腸病毒71型病毒持續在社區活動，衛生福利部疾病管制署今天公布，北部一名2歲男童染腸病毒71型併發重症，且今年已累計118例腸病毒71型個案，以東部地區檢出為多。

疾管署疫情中心主任劉定萍下午在疫情週報表示，腸病毒門急診就診人次持續上升，上週（6月16日至6月22日）國內腸病毒門急診就診共計1萬4825人次，較前一週上升14.2%。

今年已累計118例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，以東部地區檢出為多，並以輕症及散發病例為主。

疾管署防疫醫師林詠青說，上週新增1例腸病毒71型併發重症個案，為北部一名2歲男童。病程拖延了3週，症狀包含嗜睡、手腳麻痺、疱疹性咽峽炎，住院期間還出現神經學的異常，包含解尿困難、腸阻塞等，病程長達1.5個月。

所幸男童後來逐漸穩定。調查發現，男童的家人和幼兒園的同學都有腸病毒症狀，為可疑感染源。

林詠青提醒，如果孩童已確診腸病毒，應確實在家休息、不要到學校上課，降低傳染給其他同學的風險；如果同住家人有腸病毒症狀，也應盡量隔離，做好消毒工作，避免交叉感染。

疾管署監測資料顯示，今年累計13例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多（7例），其他分別感染腸病毒D68型（2例）、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型。

疾管署提醒，目前已進入腸病毒流行期，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，正確勤洗手是最有效的預防方法。家長及嬰幼兒照顧者應落實手部衛生及做好居家環境清潔，一旦發現幼童有腸病毒重症前兆病徵應儘速送醫，降低重症發生的機會。