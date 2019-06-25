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眼神歪斜似中風 新竹縣出現今年日本腦炎首例

2019-06-25 15:18聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

日本腦炎疫情持續升溫，國內已連續兩周都出現日本腦炎新增個案，疾管署今公布，國內增3例日本腦炎確定病例。個案居住地分別來自新竹縣、嘉義市及屏東縣，其中新竹縣個案是該縣今年首位感染者，疾管署提醒，日本腦炎不分南北，全台都有發生風險，提醒民眾出入高風險場所加強防蚊。

新增的三名日本腦炎個案分別為新竹縣湖口鄉50多歲女性、嘉義市西區50多歲男性及屏東縣林邊鄉30多歲女性。疾管署防疫醫師林詠青表示，三人近期無出國史，個案一開始發病後都出現發燒、嘔吐等症狀；其中新竹縣婦人更因眼神歪斜症狀，曾被醫師懷疑是中風，目前三人均住院治療中，同住者無疑似症狀。

林詠青指出，由於三人住家或活動地附近分別有鴿舍、豬舍或大排水溝等高風險場所，衛生單位目前已針對個案住家及活動地周邊進行捕蚊燈懸掛及誘捕病媒蚊等防治措施，同時加強對當地民眾衛教宣導。

今年截至目前國內共10例確定病例，含1例死亡，病例分別為高雄市4例、嘉義市及屏東縣各2例、嘉義縣及新竹縣各1例，其中死亡個案來自高市。疾管署副署長莊人祥表示，往年國內日本腦炎疫情多為散發個案，以40歲以上成人較多，2015至2018年全國同期確定病例數分別為15、8、9及20例，今年病例數居中，疫情須持續觀察。

林詠青提醒，日本腦炎患者嚴重可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，重症致死率約二至三成，即使逃過死劫，仍有三至五成可能留下肌肉無力、語言障礙、性格改變等後遺症，幼兒甚至會影響智力發展。提醒幼兒、老人等免疫力較差者都是高風險族群。

日本腦炎病媒蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段出沒高風險環境。最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒接種；成人如住家或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境或自覺有感染風險者，可前往旅遊醫學門診自費接種。

三斑家蚊是傳染日本腦炎的病媒蚊之一，民眾應避免在黎明和黃昏時，在豬舍、動物畜舍或...
三斑家蚊是傳染日本腦炎的病媒蚊之一，民眾應避免在黎明和黃昏時，在豬舍、動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動，並做好防蚊措施。圖／疾管署提供
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日本腦炎新竹疫情
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