他簽下器捐卡 給自己65歲最棒的生日禮物

2019-06-25 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張益華 ╱即時報導



當生命走向盡頭，如果能將器官捐贈出來，讓其他病人續命，你願意嗎？家住中和的顏先生說，「人往生後什麼都沒有，留下器官幫助需要的人是很好的事」，以前他和太太就有器捐念頭，但沒有遇到簽署器捐卡的活動，剛好來醫院看病，看到器捐活動，便決定在65歲生日這天做一件想做的事，給自己一個最棒的生日禮物。

不擔心家人反對嗎？夫妻倆說平日有和孩子提過器捐，家人都很支持，所以毫無顧慮地簽下同意書，願意全捐。另一位簽卡的蔡先生也說，平日做志工，熱心助人，也與太太溝通過，兩人都認同器捐觀念，畢竟生命無常，願意發揮個人生命價值，幫助別人，甚至不排斥大體捐贈，助醫學研究。

為了鼓勵器官捐贈，台北慈濟醫院與器官捐贈登錄中心合作，舉辦「捨＆得－愛在心中萌芽」器官捐贈宣導簽署活動，藉由器捐宣導大使小麥貝兒公仔到醫院踩街宣導，走訪一樓門診、批價、領藥區域繞行，可愛的外型，吸引民眾認識器官捐贈的意義，進而認同並付諸實際行動，現場超過百位民眾簽署器捐同意書，非常踴躍。

活動中，捐贈者家屬鄭淑雯上台致詞，她說，46歲的哥哥一年前突然在家中倒下，送醫急救後，醫師告知哥哥腦幹大量出血，活下來機率渺茫，即使救回來也可能變植物人。

在加護病房整整十天，看著床上的親人插著管毫無反應，不忍親人再受折磨，決定放棄急救，此時醫院的社工告訴她可以幫哥哥器捐，遺愛人間，但媽媽反對，希望兒子是完整的遺體離開，後來經過女兒的勸說，「哥哥有兩個孩子，現在把哥哥捐出來，是在幫他積福報」，媽媽才慢慢接受。

哥哥捐出了眼角膜和腎臟，鄭淑雯說，這一年來我參加了三場器捐的感恩會，看到受贈者的感謝和對捐贈者家屬的尊重，「我覺得哥哥好偉大，我們只是一個平凡人，卻能做很有意義的事」，現在我覺得哥哥彷彿還活在身邊，他的眼睛正看著世界，生命精神仍延續。