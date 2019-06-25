掃墓後4小時超級細菌發作險沒命 新敷料鬼門關前救回

2019-06-25 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



王姓男子掃墓完超級細菌發作，4小時會陰就出現大片傷口潰爛，險喪命，奇美「 傷口照護中心」使用新式敷料與高壓氧救命，患者今天現身說法，感謝醫護照顧。照護中心成立一年治療300人，院方調查有9成患者滿意治療效果，院方持續推廣。

57歲王姓男子說他本來在嘉義某醫院急診開刀清創 ，醫生發現無法控制傷口惡化，轉到奇美醫學中心清創後每天不斷清理換藥，傷口還是發黑發出惡臭，還一度引發敗血症，原主治醫師請來傷口照護中心主任林祐丞協助。

林祐丞指出，王男會陰部感染抗藥性超級細菌，經多次手術、清創傷口仍持續擴大，原已排定要在腹壁做人工肛門，剛好他及時發現選用適當敷料、植皮配合傷口照護，得以免做人工肛門。

經過4次細菌培養與更換藥物，感染終於獲控制，病情迅速恢復穩定，兩周後出院，王男今天到院感謝林祐丞及護理團隊。

王姓男子說，清明節到嘉義掃墓時感覺悶熱抓了一下癢，不久感覺會陰部劇痛；不到4小時因到醫院掛急診時，醫師發現會陰嚴重腫脹、膿瘍需開刀，開過兩次刀病情情不見好轉回台南就醫。

林祐丞表示，在奇美兩星期治療及清創手術後，會陰部皮膚缺損、睪丸無皮膚包覆完全外露，又因接近肛門換藥困難，感染範圍持續擴大，這類病人大都需要人工肛門手術，才能維持傷口清潔痊癒。

王男本來已排定人工肛門手術，但因人工肛門造成病患生活極為不便，手術前一天再次檢視傷口評估，決定採用「負壓傷口引流系統」照護傷口，以海綿、防水護墊和真空抽吸器降低傷口

感染，配合高壓氧加速組織再生。

林祐丞說，研判患者可不必做人工肛門後，住院接受治療兩星期只換兩次藥，經植皮後就出院，感染順利控制，傷口就完全癒合，如果做人工造口，則至少還要半年才可能恢復正常生活。