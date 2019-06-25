民粹主義壓力下如何評論？劇評論壇辯論

2019-06-25 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



國際劇評人協會台灣分會 2018年策辦首回「IATC TW 年度論壇」，定位「評論如何面對當代社會」的核心關懷。今年再度舉辦，主題為「民粹主義與新自由主義下的評論動力」，6月25日至7月7日在台南、高雄、台北三地巡迴10場次。

劇評人協會台灣分會表示，民粹主義與新自由主義皆為全球現象，不只發生於政治場域，亦是深層文化問題，對當下的社會如何能夠維持「善意的開放」、「少數不被排除」形成嚴苛的挑戰。今年因此為題。

本屆論壇有別於以往集中於周末全天式的安排，將時間分散在周間晚上及周末。首場次從南台灣起跑，6月25日晚間於台南海馬迴光畫館，探討「90年代的劇場與大眾媒體」，隔日於高雄新思惟人文空間，以「藝術節、機構與評論」作為主題。

台北場次從6月30日持續八日，分為「主題一 關鍵詞座談」，就「勞動」、「文學性」、「獨立性」為關鍵詞，；「主題二 『劇場與都市』專題」，以都市化與文化治理、城鄉拉力與文藝發展為方向，展開討論。

與談人選上，年度論壇掌握「跨域共場」的基礎，透過不同文化場域研究者與工作者的組合，擴大對話空間與連結力度，包括獨立媒體記者、城鄉研究學者、凱道部落成員、農村草根組織工作者等人士都受邀與會。在組織、城市的國際連結上，持續與國際演藝評論家協會（香港分會）、澳門劇場文化學會合作。時值港澳社會多事之秋，本屆前來與會的五位港澳評論人，或將帶來更深入當下的觀點。

此次也特別編輯論壇專刊，從1989年作為起點，每10年為段落，海選相關評論文化書寫，收錄八篇嚴選篇章，及兩篇新邀稿，與論壇各場次主題形成相互補充之知識生產，將於論壇現場，限量供應。

論壇詳細場次及報名網址：https://reurl.cc/k2bbq

6/25 台南場次：https://reurl.cc/9AQGj

6/26 高雄場次：https://reurl.cc/KzvX9

6/30-7/7 台北場次：https://reurl.cc/vb8gl