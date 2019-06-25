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故宮南院變成天宮？層狀雲雲海翻騰空拍攝影家驚呼

2019-06-25 14:24聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣最近梅雨鋒面一波波，空拍攝影家呂紘毅上周多次出動空拍機，拍攝故宮南院平地雲海，博物館建築以傳統水墨畫之「濃墨」、「飛白」及「渲染」三種筆法為概念發想，發展出虛、實量體相互交織的流線形體，空拍以「鳥的視野」往下俯觀，南院在雲霧中若隱若現，超夢幻，有人形容故宮南院變成天宮，令人驚嘆。

為何平地會出現雲海景觀?嘉義氣象站說，這種雲霧雲海漂渺夢幻景觀，是氣象層狀雲現象，當空拍機飛到離地面2公里以下，就可以鳥的視野，觀察到平地雲海景觀，過去空拍機不普及，不易看到空中層狀雲，低層狀雲在2公里以下出現，中層狀雲高度2至6公里，遇陰天層狀雲降雨過後，或降雨前，容易出現平地雲海層狀雲現象。

故宫南院官網介紹，南院總面積約70公頃，包含博物館區20公頃、園區50公頃，博物館建築由姚仁喜建築師設計，以傳統水墨畫之「濃墨」、「飛白」及「渲染」三種筆法為概念發想，發展出虛、實量體相互交織的流線形體，在層狀雲高空拍攝，讓南院變得夢幻美麗。

呂紘毅說，上周大雨過後，發現故宮南院上空出現雲海，見機不可失，趁雨停、太陽露出，出動空拍機拍攝，拍到故宮南院雲海景象，出現低空雲海翻騰、南院建築被雲層環繞的美景，他表示，故宮南院的雲海美景，除用空拍機拍攝，當天氣適合時，從嘉義長庚醫院高樓層往北看，也可以觀看故宮南院院區被雲霧環繞包圍，千變萬化美景。

空拍攝影家呂紘毅上周多次出動空拍機，拍攝故宮南院平地雲海，以「鳥的視野」往下俯觀...
空拍攝影家呂紘毅上周多次出動空拍機，拍攝故宮南院平地雲海，以「鳥的視野」往下俯觀，南院在雲霧中若隱若現，超夢幻，有人形容變成天宮，令人驚嘆。圖／呂紘毅提供
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空拍攝影家呂紘毅上周多次出動空拍機，拍攝故宮南院平地雲海，以「鳥的視野」往下俯觀...
空拍攝影家呂紘毅上周多次出動空拍機，拍攝故宮南院平地雲海，以「鳥的視野」往下俯觀，南院在雲霧中若隱若現，超夢幻，有人形容變成天宮，令人驚嘆。圖／呂紘毅提供
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空拍攝影家呂紘毅上周多次出動空拍機，拍攝故宮南院平地雲海，以「鳥的視野」往下俯觀，南院在雲霧中若隱若現，超夢幻，有人形容變成天宮，令人驚嘆。圖／呂紘毅提供
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空拍機故宮南院建築
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