熟睡太久也不好！52歲婦吃6種安眠藥仍失眠

2019-06-25 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市一名52歲家庭主婦，因長期失眠，即便服用醫師開立的6種藥物助眠，但仍覺得睡不好，整天昏昏沈沈的。中山醫學大學副校長曹昌堯說，這名婦人經接受睡眠檢測後發現，她熟睡時間太長，高達6.7小時，快速動眼期被壓縮，低於15%，交感與副交感比值過低，表示藥物劑量過高所致，經減藥，輔以其他治療方法，改善睡眠問題。

中山醫學大學副校長曹昌堯說，傳統的睡眠障礙檢測檢查需要到醫院睡眠檢查室睡上一晚，往往排隊等檢查要好幾個月，很多患者會認床，或身上有檢查裝置、全程有人監測睡不著，無法完成檢查。

曹昌堯指出，中山附醫尊榮醫療中心與大立光旗下的大立雲康科技合作，透過直徑5公分的無線記錄器，患者在家就可監測、記錄心跳及睡眠等生理訊號，上傳到新世代睡眠雲的雲端系統，透過大數據運算、判讀睡眠障礙成因，6月以來已有100人接受新世代睡眠雲檢測。

睡眠包括快速動眼期，和非快速動眼期2階段，也就是入睡時，從非快速動眼期淺眠到熟睡，再進入快速動眼期，完成1個周期；健康成人一晚約重複4到6周期。進入快速動眼階段，身體肌肉放鬆，做夢大都發生在快速動眼時期。

曹昌堯說明，52歲家庭主婦經檢測發現，婦人因助眠藥關係，熟睡期高達70%，壓縮快速動眼期，婦人快速動眼期卻不到15%，低於正常值25%很多，反而因熟睡期太長，白天昏昏沈沈，影響生活。